Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
El Deporte

torneo invernal

Hanserl Alberto decide la victoria de los Gigantes sobre las Estrellas

Los Nordestanos se imponen con marcador de 8-7 y ahora colocan su foja en 2-5

Hanser Alberto fue uno de los jugadores mas destacados en el éxito de los Gigantes.

Hanser Alberto fue uno de los jugadores mas destacados en el éxito de los Gigantes.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSan Francisco de Macorís

Hanser Alberto remolcó a Johan Rojas con un toque de sacrificio en la octava entrada, para que los Gigantes del Cibao vencieran 8-7 a las Estrellas Orientales la noche del sábado, en la temporada 72 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) 2025-26, dedicada a Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.

El triunfo fue apenas el segundo de los Gigantes (2-5), mientras que las Estrellas (4-6) cayeron por sexta ocasión consecutiva en el torneo invernal.

El derecho Emilio Vargas, abridor de los Gigantes, enfrentó a 14 bateadores en 2.2 entradas, permitiendo tres hits, cuatro carreras limpias, dos boletos y un ponche.

El relevista Reymin Guduán (G, 1-2) trabajó dos entradas con tres ponches frente a seis bateadores, mientras que Chris Ellis (S, 2) se acreditó el salvamento pese a permitir un hit y otorgar una base por bolas en la novena.

Nate Antone no logró sacar un out en la primera entrada, luego de tolerar cuatro hits, cinco carreras limpias y una base por bolas ante cinco bateadores. Yefri Yan (P, 0-1) cargó con la derrota tras permitir dos hits y una carrera limpia con un ponche en la octava.

Por los Gigantes; Carlos Jorge de 4-3, dos anotadas una base por bolas; Kelvin Gutiérrez; Carlos Franco de 4-2, anotada, dos remolcadas.

Marco Hernández de 4-2, anotada, remolcada; Deivyson de los Santos de 5-1, doble y remolcada; Johan Rojas de 3-1, dos anotadas, dos bases por bolas y Julio carreras de 2-1, con una anotada y una base por bolas.

Por las Estrellas; Ismael Munguía de 5-3, con base por bolas; Miguel Sanó de 4-2, dos anotadas, jonrón, dos remolcadas y una base por bolas.

Euribiel Ángeles de 5-2, anotada, doble; Rodolfo Durán de 4-2, anotada, doble; Raimel Tapia de 5-1, remolcada; Nelson Velásquez de 5-1, anotada, jonrón y una remolcada.

Las Águilas Cibaeñas se mantienen en el primer lugar con marca de 8-1 y una racha de seis triunfos consecutivos. Les siguen los Tigres del Licey (4-4) con tres derrotas al hilo, los Leones del Escogido (4-5), las Estrellas Orientales (4-6) con seis reveses seguidos, y los Gigantes del Cibao (2-5).

Este domingo, las Águilas Cibaeñas visitan a los Gigantes del Cibao a partir de las 5:00 de la tarde en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Tags relacionados