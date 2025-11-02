El equipo dominicano de Béisbol se prepara para la Copa de las Américas

El equipo de la República Dominicana que va a participar en la primera versión de la Copa América de Béisbol, que se celebrará en Panamá en el estadio Mariano Rivera, desde el 13 de noviembre y hasta el día 22, está agotando un calendario de fogueos con los equipos paralelos de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal (Lidom) con miras a afinar sus herramientas e identificar con mayor exactitud los roles de cada jugador.

Alexis Gómez dirigente del seleccionado dominicano asegura tener un plantel que dará la talla y que peleará hasta lograr el campeonato.

«No soy conformista, vamos por la corona. Tenemos un equipo bueno, con ánimos y deseos de representar nuestro país», sostuvo el pasado estelar jugador de las Águilas Cibaeñas y ahora capataz del equipo tricolor.

El seleccionado quisqueyano tiene jugadores de categoría profesional gracias a los equipos de lidom que se dieron algunos que no están en el roster activo.

«Estoy muy agradecido de los equipos Lidom que han cedido jugadores para completar el plantel. Tenemos muchachos profesionales con experiencia de juego en nivel alto y esto dice el compromiso de todos para lograr el mejor resultado», comentó Gómez previo al partido con el equipo de la Liga Paralela de las Águilas en el estadio Cibao.

La República Dominicana comparte el Grupo A con Cuba, Curazao, México, Nicaragua y Venezuela.

El Grupo B quedó conformado por las novenas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá y Puerto Rico.

El calendario de actividades inicia el 13 de noviembre la Ronda de grupos, el 19 de noviembre la Super Ronda y el 22 de noviembre la Ronda de Medallas.