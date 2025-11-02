Los Dodgers se coronan en una Serie Mundial para la historia, que cambiaba de manos una y otra vez

En una Serie Mundial para la historia que fue cambiando de manos una y otra vez, Will Smith conectó el batazo más importante de todos para los Dodgers de Los Ángeles.

Smith conectó en la undécima entrada el primer jonrón en entradas extra en un juego de título a todo o nada, y Miguel Rojas se convirtió en el primer jugador en conectar un jonrón de empate en la novena entrada de un Juego 7. En una noche de altibajos y emociones cambiantes, los Dodgers superaron a los Toronto Blue Jays 5-4 el sábado para convertirse en el primer bicampeón en un cuarto de siglo.

Smith lo recordaré siempre

“Uno sueña con esos momentos”, dijo Smith tras el emocionante thriller de 4 horas y 7 minutos. “Lo recordaré para siempre”.

En el tipo de dramático Juego 7 que los niños imaginan en los patios traseros, los Blue Jays lideraban 3-0 con el jonrón de Bo Bichette en la tercera entrada contra Shohei Ohtani y 4-2 antes del jonrón solitario de Max Muncy en la octava entrada contra el novato estrella Trey Yesavage.

La integración de Rojas

Toronto estaba a dos outs de su primer campeonato desde 1993 cuando Rojas, insertado en la alineación de los Dodgers en mala racha en el Juego 6 para proporcionar algo de energía, conectó un jonrón con un slider de conteo completo de Jeff Hoffman y dejó atónita a la multitud de 44,713 personas en el Rogers Centre.

“Les he costado a todos aquí un anillo de Serie Mundial”, dijo Hoffman.

Rojas sin jonrón desde 19 de septiembre

Rojas no había conectado un jonrón desde el 19 de septiembre.

“Tuve una conversación con mi esposa”, dijo. “Me dijo que algo grande me esperaba”.

Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial, escapó de un aprieto con las bases llenas en la parte baja, y el relevista de Toronto, Seranthony Domínguez, dejó a tres corredores de los Dodgers en base en la décima entrada.

Smith, quien conectó un jonrón decisivo en el Juego 2, mandó un lanzamiento de 2-0 de Shane Bieber al bullpen de Toronto en el jardín izquierdo, donde rebotó hacia las gradas y le dio a los Dodgers su primera ventaja de la noche. Corriendo entre primera y segunda, Smith levantó los brazos en señal de triunfo.

“Él colgó un deslizador”, dijo Smith. “Yo lo golpeé”.

Bieber, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2020, estaba haciendo su primera aparición como relevista desde 2019.

“Él lo estaba buscando y yo no lo ejecuté”, dijo.

Por supuesto, tenía que haber aún más drama en el sexto partido decisivo de la Serie Mundial que se extendió a entradas extra. Igualó la victoria de los Marlins por 3-2 sobre Cleveland en 1997 como el segundo Juego 7 más largo, solo superado por la victoria de los Senadores de Washington por 4-3 en 12 entradas contra los Gigantes de Nueva York en 1924.

Vladimir Guerrero Jr. conectó un doblete abriendo la parte baja de la undécima entrada y avanzó a tercera con un toque de sacrificio. Addison Barger recibió base por bolas y Alejandro Kirk bateó un roletazo con el bate roto hacia el campocorto Mookie Betts, quien inició una doble matanza 6-6-3 que les dio el título. Fue apenas la segunda doble matanza que terminó una Serie Mundial, después de que los Yankees lograran una en 1947 contra los Dodgers.

“Pensé que teníamos posibilidades de barrerlos”, dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider. “Si nos remontamos al comienzo de la Serie, cuando la gente la llamaba David contra Goliat, ni siquiera se le acerca”.

Smith estableció un récord de la Serie Mundial al jugar 73 entradas como receptor. Betts obtuvo su cuarto título en la final de la 150.ª temporada de las Grandes Ligas de béisbol, la primera que comenzó y terminó fuera de los Estados Unidos.

En el bullpen de los Dodgers, durante el último partido de su brillante carrera de 18 años, Clayton Kershaw perdió la cuenta de los outs.

“Cuando hizo la doble matanza, pensé que había entrado la carrera y que el marcador estaba empatado”, dijo. “Pensé que tenía al siguiente bateador”.

Los Ángeles y su plantilla de 500 millones de dólares remontaron una desventaja de 3-2 en la Serie Mundial jugando como visitantes. Los Dodgers se convirtieron en el primer equipo bicampeón desde que los Yankees de Nueva York ganaran tres títulos consecutivos entre 1998 y 2000, y el primero de la Liga Nacional desde los Rojos de Cincinnati de 1975 y 1976.

Con su noveno campeonato y el tercero en seis años, los Dodgers consolidaron su posición como una dinastía en la década de 2020. Dave Roberts , su mánager desde 2016, aumentó sus posibilidades de ser exaltado al Salón de la Fama.

“Lo que hemos logrado en tan poco tiempo es realmente extraordinario”, dijo Roberts. “Supongo que ahora los expertos y los aficionados pueden debatir si se trata de una dinastía o no”.

Tras lanzar 96 lanzamientos en la victoria del viernes en el sexto partido, Yamamoto lanzó 43 más en 2 2/3 entradas para su tercera victoria de la Serie Mundial. Terminó la postemporada con marca de 5-1 y una efectividad de 1.45.

“Antes de entrar, para ser honesto, no estaba seguro de poder lanzar ahí arriba a mi máximo nivel”, dijo Yamamoto a través de un traductor. “Pero conforme fui calentando… empecé a hacer algunos ajustes, y entonces pensé que podía entrar y hacer mi trabajo”.

Esta Serie produjo el primer grand slam de un bateador emergente en la Serie Mundial , su primer juego completo en una década , un Juego 3 de 18 entradas en el que Shohei Ohtani llegó a base nueve veces , seis outs en las bases y Freddie Freeman se convirtió en el primero en conectar dos jonrones para ganar el juego, los primeros jonrones consecutivos que abrieron un juego , Yesavage ponchando a 12, un récord para un novato, apenas seis semanas después de su debut , y la primera doble matanza que terminó el juego en la que un jardinero tuvo un out o una asistencia .

“Ese partido lo tuvo todo”, dijo Freeman. “Un partido absolutamente increíble, una Serie increíble”.

Los Ángeles utilizó a sus cuatro lanzadores abridores de postemporada, con Yamamoto acompañado por Ohtani y Glasnow (2 1/3 entradas cada uno) y Blake Snell (1 1/3 entradas).

Bichette, con los ojos desorbitados, puso a Toronto por delante en la tercera entrada con un batazo de 442 pies ante Ohtani, la estrella bidireccional que lanzaba con tres días de descanso tras sufrir la derrota en el Juego 4.

Los Ángeles se acercó a 3-2 con elevados de sacrificio de Teoscar Hernández en la cuarta entrada contra Max Scherzer, de 41 años, apenas el cuarto lanzador en abrir múltiples Juegos 7 decisivos, y Tommy Edman en la sexta contra Chris Bassitt.

Andrés Giménez restauró la ventaja de dos carreras de Toronto con un doble productor en la sexta entrada ante Glasnow, quien relevó después de conseguir los últimos tres outs en tres lanzamientos para salvar el Juego 6 el viernes.

Aún quedaba mucho más por venir.

En una Serie repleta de jugadas defensivas clave, Rojas cometió un error en la novena entrada al fildear un roletazo de Daulton Varsho con las bases llenas y un out, ante Yamamoto. Rojas logró lanzar a home para forzar el out, mientras que Smith mantuvo el pie en el plato para vencer a Isiah Kiner-Falefa, quien había tomado una ventaja inusualmente corta de 7.8 pies desde la tercera base.

Ernie Clement conectó un elevado al jardín central, donde Andy Pages, quien acababa de entrar a la defensa, fue atrapado. Pages corrió 37 metros y realizó una espectacular atrapada de revés en la franja de advertencia entre el jardín izquierdo y el central, chocando con el jardinero izquierdo Kiké Hernández.

Con las bases llenas y un out en la décima entrada, Pages bateó un roletazo al campocorto, donde Giménez lanzó a home para forzar el out. Guerrero fildeó un roletazo hacia la derecha y lanzó a Domínguez, quien cubría la primera base, llegando a salvo a primera antes de que Hernández anotara, en una decisión que se confirmó tras la revisión de video.

Los equipos visitantes han ganado cinco juegos 7 consecutivos de la Serie Mundial después de que los equipos locales ganaran nueve seguidos entre 1982 y 2011.

Mientras los Dodgers eran rociados con confeti plateado y celebraban, los Blue Jays lamentaban lo cerca que habían estado de la victoria. Los ojos estaban enrojecidos y las voces se quebraban entre los sollozos.

“He estado llorando como por una hora”, dijo Clement mucho después del último out. “Pensé que ya había terminado de llorar”.

En medio de la celebración, Freeman ya pensaba en los temibles Dodgers enfrentándose de nuevo al resto del béisbol en 2026.

“Los Yankees han ganado tres títulos consecutivos por tercera vez”, dijo, “así que podremos usar esa misma narrativa el año que viene”.