El Cibao FC golea 6-0 al onceno de San Cristóbal

Jugando con varios jóvenes de la cantera, Cibao FC goleó fácilmente 6-0 al Atlético San Cristóbal, en partido de la jornada 12, del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria de José Rafael Abinader, jugado en el estadio de la PUCMM en la tarde noche del domingo.

El onceno naranja dominó el juego de principio a fin y fueron escasas las ocasiones en que los visitantes llegaron a la portería naranja.

Con los 3 puntos sumados, ahora Cibao FC tiene 25, productos de 8 victorias, un empate y 3 derrotas.Los locales no se hicieron esperar y apenas en el minuto 5, anotaron el primer gol por intermedio de Walter Acuña.

El segundo gol color naranja llegó al minuto 17, cuando Gabriel Peguero aprovechó una salida del portero, se escapó y llegó solo a la puerta de SC anotando con facilidad.

Ribetes de goleada

En el minuto 44 el juego tomó ribete de goleada, cuando Ángel Pérez produjo el tercero para los campeones defensores.

Con el cómodo marcador de 3-0 a favor del Cibao FC, ambos clubes se fueron al descanso.

Cuando se reanudó el partido y se jugaba el minuto 49, Yunior Peralta recibió una asistencia de Walter Acuña para poner el 4-0.

No pasó mucho tiempo y en el minuto 53, Acuña facilitó un pase a Cesarín Ortiz, quien fulminó el portero para poner el choque 5-0.

En el minuto 55 se comenzó a mover la banca del Cibao FC, entrando 3 de sus jovencitos, Miguel Muñoz, Abraham Mejía y Jean Taveras, saliendo Acuña, Cesarín y Ángel Pérez.

El novicio Julián Gómez continuó con el festín de goles y con un balón cruzado hacia la derecha del portero amplió la ventaja a 6-0, al minuto 76.

El Director Técnico del Cibao FC, Junior Scheldeur dejó fuera de la convocatoria a una gran parte de sus jugadores estelares, para descansarlos de cara al partido del miércoles, en las semifinales de la Copa del Caribe Concacaf, donde enfrentarán a la Universidad O&M.

Los ausentes fueron, el Capitán y guardameta estelar Miguel “Pichi” Lloyd, Jean Carlos López, Ernesto “Che” Trinidad, Carlos “Caballo” Ventura, Julio César Murillo, Edwarlyn Reyes, Wilman Modesta, Gonzalo Alarcón y Omar De la Cruz.