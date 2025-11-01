Así salen alineados Dodgers y Toronto para el Juego 7 de la Serie Mundial

La espera terminó. En menos de dos horas, los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto se enfrentan en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, un choque de todo o nada que definirá al campeón de las Grandes Ligas.

El duelo monticular promete ser histórico, pues se enfrentan dos futuros miembros del Salón de la Fama: Shohei Ohtani tomará la pelota por los Dodgers, mientras que Max Scherzer será el abridor por Toronto.

Alineación de los Dodgers

Fiel al refrán “alineación ganadora no se cambia”, Los Dodgers repiten su lineup de ayer en el Juego 7:

1- Shohei Ohtani DH

2- Will Smith C

3- Freddie Freeman 1B

4- Mookie Betts SS

5- Max Muncy 3B

6- Teoscar Hernández RF

7- Tommy Edman CF

8- Kike Hernández LF

9- Miguel Rojas SS

Alineación de Toronto

Los azulejos, por su parte, mantienen a los mismos hombres del Juego 6, pero con ligera variación en el orden del quinto en adelante:

1- George Springer DH

2- Nathan Lukes LF

3- Vladimir Guerrero Jr.

4- Bo Bichette 2B

5- Addison Barger RF

6- Alejandro Kirk C

7- Daulton Varsho CF

8- Ernie Clement, 3B

9- Andrés Giménez SS

La suerte está echada; que gane el mejor.