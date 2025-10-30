Inicia este viernes la edición 36 del torneo de baloncesto superior de Mao, Valverde

El 36 Torneo de Baloncesto Superior de Mao (TBS- 2025) inicia este viernes 31 en disputa de la Copa Alcaldía de Mao y con la participación de sus cinco tradicionales clubes.

Los clubes Tresi y Reyes de San Antonio tienen a cargo abrir el telón a partir de las 5:00pm en el Bajo Techo Luis Julio Muñoz, que fue totalmente remozado.

A las 7:30 de la noche se realizará la inauguración oficial en la que estará presente el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Ing. Rafael Uribe. También se espera la participación del ministro de Deportes, el Ing. Kelvin Cruz, quien está dedicado el evento.

Terminada la inauguración el club Hatico se medirá al campeón defensor Crers.

Freddy Omar Núñez, presidente del comité organizador encabezará la apertura del tradicional torneo, en compañía de todo su equipo de colaboradores.