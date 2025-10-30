Grandesligas Javier Báez adquiere equipo Bravos De Cidra; Lino Rivera será el dirigente

El grandesligas Javier Báez adquirió al equipo los Bravos de Cidra, que actúa en el béisbol Doble A, de Puerto Rico, hecho que marca un capítulo trascendental en su historia con el inicio de lo que será una nueva administración.

Bajo esta nueva gestión, la franquicia se enfocará en fortalecer su plantilla, estrechar la conexión con su fanaticada, renovar su identidad de marca manteniendo su esencia, ampliar su alcance y brindar un espectáculo de primer nivel.

Javier Báez activo jugador de Detroit, emprende un nuevo capítulo en su vida como ejecutivo.

Los nueve veces campeones contarán con una administración de primer nivel, encabezada por el CPA Hiram Vázquez Botet, quien regresa como co-apoderado a su lado, Sammy Zapata asumirá las funciones de apoderado interino, mientras que Joshua Crispin y Ángel “Bebo” Berríos se incorporan como los nuevos gerentes del equipo.

Como parte de esta nueva etapa, la franquicia le da la bienvenida a Lino Rivera como dirigente y a Edgardo Lebrón como coach de banca.

Como parte de esta nueva etapa, la franquicia presenta un emblema renovado que honra la historia del equipo y del pueblo de Cidra, acompañado de un uniforme rediseñado que debutará en la próxima temporada.

“Quiero agradecer a la previa administración por su transparencia y profesionalismo durante el proceso de adquisición, lo que permitió una transición positiva”, expresó Javier Báez, beisbolista puertorriqueño y nuevo dueño de los Bravos de Cidra.

“Esto es más que ser dueño de un equipo, se trata de invertir en una comunidad llena de aficionados que siempre han apoyado al béisbol. Mi pasión por este deporte va más allá de jugarlo: quiero aportar al béisbol de mi isla y ayudar al gran pueblo de Cidra a regresar a la cima.”

“Tenemos un compromiso bien importante en transformar la franquicia de Cidra a una consistente y ganadora nuevamente donde podamos proveer un espectáculo con jugadores y cuerpo técnico de calidad. Todo esto no sería posible sin el compromiso y la confianza del alcalde de Cidra Delvis Pagán”, dijo Zapata.

“He tenido múltiples conversaciones con Javy (Báez) antes y después de adquirir el equipo, y estamos más que listos para añadir al historial del béisbol de este pueblo”.

“Desde el primer acercamiento supe la gran responsabilidad que conlleva dirigir esta franquicia y devolverla al lugar que merece: entre las mejores de la liga. Comparto la visión de Javy (Báez) y Sammy (Zapata) de convertirnos en la organización más completa y de mayor nivel. Llevo muchos años en el béisbol, y sin duda, esta es una de las oportunidades que más entusiasmo me ha generado”, expresó el nuevo dirigente, Lino Rivera.

La franquicia cidreña ya comenzó sus preparativos para la próxima temporada, que dará inicio en febrero de 2026. La historia de los Bravos de Cidra es imborrable, y este nuevo capítulo promete añadir aún más momentos icónicos para un pueblo que respira béisbol. El Estadio Jesús María Freire está listo para reunir a la comunidad y brindar un espectáculo digno de su legado. Sin duda, los Bravos continuarán escribiendo historia.

El anuncio de esta nueva administración fue acompañado por un emotivo vídeo histórico del equipo donde el joven cantante Luis Vázquez narra momentos de gloria en el equipo cidreño y culmina con la participación de Javy Báez oficializando su entrada como apoderado.