Cibao FC empata 1-1 con O&M en las semifinales de la Copa del Caribe

Cibao FC jugando con un futbolista menos desde el minuto 76, resistió para sacar un empate 1-1 con sabor a victoria, en el partido de ida contra la Universidad O&M, en las semifinales de la Copa del Caribe Concacaf 2025, celebrado el jueves en el estadio Félix Sánchez.

El equipo naranja se quedó con 10 jugadores al minuto 76, cuando fue expulsado por tarjeta roja Leonardo Villalba. Sin embargo, defendieron herméticamente para impedir que los estudiantes anotaran.

Por Cibao FC anotó temprano al minuto 3, Ernesto “Che” Trinidad y por los O&M lo hizo Herard Frantzety, de penalti al minuto 25.

El choque de vuelta se jugará el jueves en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

El partido entre los dos clubes dominicanos, fue dirigido por el árbitro de Trinidad y Tobago, Andrew Samuel.

El onceno naranja recibió 4 tarjetas amarillas, la primera por Leonardo Villalba (3’), quien al minuto 76, le aplicaron una roja dejando a su e equipo en desventaja numérica, la segunda a Omar De la Cruz (69’), al 77 a Wilman Modesta y la cuarta Che Trinidad (84).

La primera cartulina amarilla para los universitarios llegó al minuto 57 para Julen Olasagasti. La segunda a Isaac Báez (62’) y la tercera a Anyelo Gómez (79’).

El equipo que avance a la final de Cibao FC y O&M se enfrentará con el ganador del otro grupo, que disputan Mount Pleasant, de Jamaica y el Defence Force, de Trinidad y Tobago.

Mount Pleasant ganó el partido de ida 5-1, lo cual se la pone difícil a Defence Force, mientras que el juego de ida en Jamaica, fue suspendido por el paso del huracán Melissa.

Cibao FC abrió el marcador temprano, cuando al minuto 7 de haber sido echado a rodar el balón, apareció el primer gol anotado por Ernesto “Che” Trinidad para el 1-0.

Los universitarios empataron en el minuto 25, cuando Herard Frantzety cobró un penalti decretado por el árbitro.

Con la pizarra igualada a un gol por bando, terminó la primera mitad y ambos equipos se fueron al descanso.

El primer cambio de Cibao FC fue al minuto 82 del encuentro, cuando entraron Walter Acuña y Yunior Peralta por Rivaldo Correa y Gonzalo Alarcón.

El Míster del Cibao FC, Junior Scheldeur puso a su Capitán y portero Miguel “Pichi” Lloyd, al cuidado del arco naranja para el compromiso.

Completó el onceno titular con, Julio César Murillo, Kleimar Mosquea, Ernesto “Che” Trinidad, Wilman Modesta, Edwarlyn Reyes, Gonzalo Alarcón, Omar De la Cruz, Leonardo Villalba, Rivaldo Correa y Carlos “Caballo” Ventura.