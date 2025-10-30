Casi campeón

Ahora tenemos que los Azulejos de Toronto están a una victoria de ser campeones, destronando a los Dodgers de Los Angeles. Pero el asunto no se queda ahí: faltarían dos juegos para completar el calendario de 7, y ambos tendrían lugar en la ciudad canadiense, viernes y tal vez sábado.

Toronto sorprende y esta noche del viernes puede proclamarse campeón, cumpliendo un sueño que ha esperado 32 años.

Los Dodgers, y sus fans, tienen una sólida esperanza de llegar al 7mo. juego, y se trata del japonés lanzador Yoshinobu Yamamato, quien ha ofrecido notables actuaciones en estos playoffs. Eso incluye un juego completo de una carrera contra los Azulejos, en el segundo partido de esta serie hace 7 días.

Los héroes no han sido tantos. En el pitcheo, por ejemplo, para Toronto ha sido una contribución colectiva, y tan solo sobresale la figura del novato Trey Yesavage y sus 12 ponches en 7 entradas la noche del miércoles. Muchos se acordaron del gran partido que tiró ante los Yanquis al inicio de postemporada cuando ponchó 11 en 5 innings. También entra en ese renglón el relevista cerrador Jeff Hoffman, que no permite libertades y es una especie de seguro de vida .

En el bateo de Toronto hay contribución diversa, pero en la cabeza está la figura notable de Vladimir Guerrero jr., con una actuación para la historia. Sus números son asombrosos, y por lo general su bateo ha sido muy oportuno.

En el pitcheo de los Dodgers solo resalta Yamamoto, pues ni siquiera Shohei Ohtani estuvo brillante. El lanzó bien seis entradas, pero salió a un 7mo. inning que nunca debió suceder, y muchos calificaron ello como un error del manager Dave Roberts.

Los de Toronto han tenido en Bo Bichette un “medio jugador” pues, pese a que aparece en la alineación su capacidad de correr es limitada, y no puede jugar defensa. Sin embargo, ayuda con su bateo y tiene promedio de .315, con 5 hits en 16 turnos, 3 empujadas.

Los Dodgers, ofensivamente tienen grandes decepciones, liderados por Mookie Betts, siempre eficiente, pero no ahora. En la Serie Mundial, Betts tiene de 23-3 en los 5 partidos para .130, 0 hr. 0 empujada, un desastre. Ha hecho demasiado falta al equipo.

COLECTIVOS: Llama la atención algunos números colectivos de ambos equipos en toda la postemporada. . Toronto batea para .284 para el primer lugar de todos, por solo .236 de los Dodgers.

.-.En jonrones, dele 27 en 16 juegos para los Azulejos, y 21 para los Dodgers.. En carreras, Toronto tiene 100 algo así como 6.3 por cada juego, impresionante. Los Dodgers están muy lejos de ahí con 64.

En cuanto al pitcheo, Toronto tiene 3.90 de efectividad , y los Dodgers están mejor con 3.51.

INDIVIDUAL: Veamos algunos nombres relevantes y sus hechos en la Serie Mundial y postemporada.

.- Ohtani ahora tiene de 60-15, para .250, 8 jonrones, 14 empujadas, 14 bases por bolas, pero 22 ponches.

.-Vladimir en la Mundial batea de 22-8 , promedio .364 , 2 jonrones, 3 impulsadas, 6 boletos y solo 2 ponches. En total, su promedio es de .415 , 8 hrs, 15 impulsadas, con 12 bases por bolas por 5 ponches. Su OBP es de .506 y OPS en 1,337, líder en todo. (Ya casi le pueden entregar el MVP).

OTROS CASOS:

.-El venezolano Andrés Giménez ha estado flojo en el bate, de 19-3, promedio en .158… Isiah Kiner Falefa , buena defensa, de 16-1, bateando con periódico mojado…

.-De los Dodgers, Mookie Betts de 23-3, sin más nada, Max Muncy de 20-3 para .150, 1 hr., Teoscar Hernández de 22-7, para .318, 1 hr., una empujada..y Andy Pages de 15-1, y lo sentaron en el 5to. juego.

¿Recuerdan lo que escribí al principio de la Serie Mundial?. Los Dodgers son favoritos, pero Toronto tiene mucha capacidad y sobre todo, HAMBRE de ganar.. El manager John Schneider ha estado mejor que Roberts, hasta ahora.

NUEVO MANAGER: Derek Shelton, ex manager de los Piratas de Pittsburgh será el dirigente de Minnesota a partir del 2026.. Shelton tuvo 5 años negativos con los Piratas, así que debió haber aprendido mucho allí… Muchos aseguran que Albert Pujols será el dirigente de San Diego, y nosotros seguimos esperando.

LIDOM: Dijo un chismoso que la Lidom empezará cuando la MLB tenga un campeón.. ¿Es cierto eso?