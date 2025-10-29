2000 victorias para las Aguilas

El amigo Rubén Sánchez, fundador y operativo de Winberballdata, remite a los medios un informe muy relevante para el béisbol dominicano: las Aguilas Cibaeñas se han convertido en el primer equipo Lidom en alcanzar 2,000 victorias, y eso viene desde 1951.

Eso sucedió este pasado lunes 27, en un juego ante las Estrellas Orientales. Leamos su reporte completo.

“El conjunto de las Águilas Cibaeñas inscribió anoche su nombre en letras doradas dentro de la historia del béisbol dominicano al convertirse en el primer equipo en alcanzar las 2,000 victorias en serie regular de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

“Este logro, conseguido con el triunfo ante las Estrellas Orientales, resume 72 temporadas ininterrumpidas de actividad y un legado de consistencia, competitividad y éxito.

A lo largo de su historia, las Águilas han mantenido un rendimiento destacado década tras década, acumulando:

• 238 victorias en los años 50’s

• 193 en los 60’s

• 305 en los 70’s

• 306 en los 80’s

• 283 en los 90’s

• 286 en los 2000’s

• 267 en los 2010’s

• 122 en los 2020’s (hasta la fecha)

En el balance histórico contra sus rivales, el equipo cibaeño domina las series particulares frente a todos los conjuntos de LIDOM, salvo una reñida diferencia frente a los Tigres del Licey (497-494).

Félix Fermín, con 421 triunfos, es el dirigente más ganador en la historia del club, seguido por Winston “Chilote” Llenas (261) y Tony Peña (144).

Entre los lanzadores más victoriosos destacan Nino Espinosa (48), Fernando Hernández (40) y Pascual Pérez (40).

Las Águilas, fundadas en 1933 y participantes de forma continua desde la temporada 1951, han sido símbolo de excelencia deportiva y orgullo del Cibao, manteniendo una base de fanáticos apasionados y fieles por más de siete décadas.

Con 22 campeonatos nacionales y 6 títulos de Serie del Caribe, su historia continúa creciendo, reafirmando su lema de siempre:

“¡Águilas Cibaeñas, un equipo grande!”

Las Aguilas, de otro, también celebran su buen comienzo porque (hasta este miércoles), habían ganado 5 de sus 6 partidos, ocupando la primera posición. Ellos estrenan nuevo manager en Luis –Pipe-Urueta, nuevo vicepresidente de operaciones en René Francisco y nuevo gerente en Gián Guzmán. El club tiene apuros, porque hace cuatro torneos que no van a una final desde que fueron campeones en 2020-21, y precisamente Fermín fue el manager. ( Este portal especializado en beisbol es manejado desde Barcelona, donde reside Rubén desde hace varios años. Es oro puro).

EL CUARTO JUEGO: Hago, a continuación, un resumen de datos importantes del 4to. juego de la Serie Mundial ganado por Toronto 6 por 2.

.- Los dos pitchers abridores estuvieron bien, aunque el resultado final fue para Toronto. Shane Bieber, de los Azulejos, lanzó 5.1 innings deteniendo a los Dodgers en 4 hits y una carrera, 3 ponches.. Shohei Ohtani, que tuvo 9 turnos la noche anterior, entró al 7mo. haciéndolo bien, pero ahí fue atacado y no pudo hacer un out. Fue sacado y finalizó con 6 innings de 6 hits, 4 carreras, 1 base y 6 ponches. Dice el informe que antes del partido necesito suero intravenoso para recobrar energía.

.-Vladimir Guerrero Jr. castigó a Ohtani con jonronazo de dos vueltas en el tercer inning, puso el marcador 2 por 1, pues perdían 1-0 a ese instante,. Vladi subió a 7 jonrones en postemporada 2025, record del equipo.

El juego duró 2 horas 54 minutos, asistencia de 52,552.

.- En postemporada este año, Vladi tiene de 62-16, promedio .419, 8 jonrones, 14 remolcadas, OBP en .500 y OPS en 1,308. Ha recibido 10 bases por bolas y solo 5 ponches, impresionante.

.-.Ohtani tiene dos vertientes. En pitcheo ha abierto 3 juegos, tiene 2-1 y 3.50 de efectividad, en 18 innings 25 ponchados. En bateo, está de 56-12, promedio .268, 8 jonrones, 14 empujadas. El año pasado, en playoffs pegó 3 jonrones solamente.

OTRAS NOTAS DE MLB.-

.- Freddie Freeman ha creado un rebú porque se ha negado a ponerse una cinta en apoyo a la comunidad LGTB , creo que para el partido del miércoles. “ Esto es una actividad privada, y no veo por qué debemos hacer eso”, dijo Freeman.. Las protestas llegaron a montones contra la estrella de los Dodgers.

Así hablaron ellos:

ERNIE CLEMENT, 3B:

“Somos un equipo de hombres extraordinarios”, dijo el tercera base de los Jays, Ernie Clement, evocando a Herb Brooks. “Creo que un equipo normal se habría derrumbado hoy. Y nosotros no somos normales. Creo que somos el mejor equipo del béisbol”.

DAVE ROBERTS: “Creo que todos sabíamos que iba a ser una gran Serie Mundial”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Este equipo [los Blue Jays] tiene talento, es resiliente y remontó con fuerza”.