Derek Shelton es designado dirigente de los Mellizos

Los Minnesota Twins han elegido al ex entrenador de banca Derek Shelton como su nuevo mánager, según confirmó el miércoles por la noche una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado la contratación. Las Grandes Ligas de Béisbol recomiendan a los clubes evitar destacar los grandes fichajes durante la Serie Mundial.

Shelton fue mánager de los Piratas de Pittsburgh durante más de cinco años, con un récord general de 306-440, antes de ser despedido el 8 de mayo , apenas 40 partidos después de iniciada la temporada. El técnico de 55 años fue entrenador de banca de los Mellizos en 2018 y 2019, bajo la dirección de Paul Molitor y Rocco Baldelli. Con los Piratas, que contaban con un presupuesto limitado, Shelton nunca logró un puesto superior al cuarto lugar en la División Central de la Liga Nacional ni un récord mejor que 76-86.

Baldelli fue despedido al día siguiente de finalizar la temporada regular, con un récord de 527-505 en siete años y de 3-8 en la postemporada. Los Twins ganaron tres títulos de la División Central de la Liga Americana bajo su mando, incluyendo el de 101-61 en 2019, año en que el joven mánager se alzó con el premio al Mánager del Año de la Liga Americana. Sin embargo, solo llegaron a los playoffs una vez en sus últimas cinco temporadas y con frecuencia tuvieron dificultades para convertir a sus mejores prospectos en jugadores consistentes.

James Rowson, entrenador de bateo de los Yankees de Nueva York, quien ocupó ese cargo con los Twins bajo las órdenes de Molitor y Baldelli antes de marcharse como entrenador de banca de los Marlins de Miami en 2020, también fue uno de los finalistas. Según varios informes, el exmánager de los Marineros de Seattle, Scott Servais, y el actual entrenador de banca de los Cachorros de Chicago, Ryan Flaherty, también estaban entre los candidatos. Los Twins son uno de los nueve equipos de la MLB que han cambiado de mánager este año.

Shelton, quien era muy respetado dentro de la organización de los Twins y un amigo cercano de Baldelli, se hará cargo de un equipo que cayó en picada hasta un final de 70-92 después de que la oficina principal decidiera usar la ventaja de la fecha límite para maximizar el talento entrante y canjeó a 10 jugadores de la lista de las Grandes Ligas en una demolición asombrosamente agresiva.

Los Twins traspasaron a sus cinco mejores relevistas, desde el cerrador Jhoan Duran hasta el último, y dejaron los últimos 54 partidos en manos de un grupo improvisado que desperdició ocho salvamentos en 18 oportunidades durante ese período. Su porcentaje de salvamentos convertidos, del 44,4%, fue el segundo peor de las Grandes Ligas en los últimos dos meses.