Vladimir Guerrero Jr. jonronea y los Azulejos igualan a dos triunfos la Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras contra Shohei Ohtani, Shane Bieber lanzó cuatro hits hasta la sexta entrada, y los Azulejos de Toronto se recuperaron de su épica derrota en 18 entradas para igualar la Serie Mundial con una victoria de 6-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 4 el martes por la noche.

Addison Barger conectó dos hits e impulsó una carrera para los Blue Jays, campeones de la Liga Americana, quienes se recuperaron con serenidad de su desgarradora derrota nocturna en el Juego 3 con un trabajo estelar tanto al bate como en el montículo.

Al infligir a los Dodgers, campeones defensores, su tercera derrota en 14 juegos en esta postemporada, los Blue Jays recuperaron la ventaja de jugar en casa y garantizaron que el trofeo de la Serie Mundial se ganará en el Rogers Centre.

El quinto partido se jugará el miércoles en el Dodger Stadium, y el sexto el viernes en Toronto.

Ohtani redefinió el concepto de descanso corto al subir al montículo de la Serie Mundial poco más de 17 horas después de haber llegado a base nueve veces y conectado cuatro hits de extrabase en la emocionante victoria de los Dodgers.

Ohtani permitió seis hits y cuatro carreras mientras lanzaba hasta la séptima entrada con seis ponches en el Juego 4. Después de que Guerrero conectara su majestuoso séptimo jonrón de la postemporada en la tercera entrada, los Blue Jays agregaron dos más mientras sacaban a Ohtani del juego durante su séptima entrada de cuatro carreras.

Ohtani no pudo resarcirse al bate, yéndose de 3-0 con una base por bolas y dos ponches. Estaba en la caja de bateo cuando terminó el partido.

El estelar lanzador de los Dodgers, que jugaba tanto de bateador como de lanzador, fue superado en el montículo por Bieber, el recién llegado a los Blue Jays que regresó tras someterse a la cirugía Tommy John a finales de agosto. El ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2020 permitió solo una carrera en su sólido debut en la Serie Mundial.

Nacido en el Condado de Orange, con amigos y familiares animándolo desde el palco del Dodger Stadium, Bieber otorgó tres bases por bolas, pero logró salir de apuros en repetidas ocasiones. Dejó a cuatro corredores en base antes de que Mason Fluharty lo relevara en la sexta entrada y dejara a dos más en base; y los Blue Jays tomaron el control momentos después con su remontada en la séptima entrada.

Ohtani volvió al montículo 11 días después de conectar tres jonrones y ponchar a 10 Cerveceros de Milwaukee en la que posiblemente sea la mejor actuación individual en la historia de los playoffs de béisbol para asegurar el banderín de la Liga Nacional.

Ohtani realizó su primer lanzamiento a los Blue Jays 17 horas y 21 minutos después de celebrar con sus compañeros el jonrón de oro de Freddie Freeman. Aunque la velocidad de su recta bajó a 97.6 mph, en comparación con su promedio de temporada de 98.5 mph, Ohtani se mantuvo fuera de problemas gracias a sus efectivos lanzamientos quebrados.

Ohtani también recibió una base por bolas de seis lanzamientos para llegar a base por undécima vez consecutiva, extendiendo su récord de la Serie Mundial, pero no volvió a embasarse.

Los Dodgers anotaron primero por cuarto juego consecutivo cuando el elevado de sacrificio de Kiké Hernández impulsó a Max Muncy en la segunda entrada. Pero los Blue Jays finalmente lograron descifrar a Ohtani en la tercera, poniendo fin a su sequía anotadora de 13 entradas con un jonrón de su bateador estrella.

Nathan Lukes conectó un sencillo con un out antes de que Guerrero conectara un jonrón ante un lanzamiento rompiente de Ohtani, enviándolo por encima de la barda del jardín izquierdo-central. Guerrero ha establecido récords de la franquicia de Toronto en la postemporada con siete jonrones y 14 carreras impulsadas este mes.