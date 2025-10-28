El japonés y Barry Bonds

Un amable lector seguidor del béisbol, Amable Pérez, pregunta qué tipo de comparación o similitud puede hacerse entre Barry Bonds y Shohei Ohtani hasta el período que ha tenido el japonés en Grandes Ligas.

De hecho, son 8 las temporadas de Ohtani, en las cuales ha impactado como un fenómeno por su doble condición de pitcher y bateador. Ahí, en lo de pitcher, no entra Bonds, el rey jonronero de todos los tiempos (762), así que cualquier enfrentamiento debe hacerse solo en calidad de bateadores.

Hagamos, pues, un pequeño esfuerzo por resaltar datos, hechos y logros de ambos atletas, ambos fuera de serie. Porque si alguien lo ha olvidado, con Bonds se puso de moda aquello de la base por bolas intencional sin nadie en base, y también se la daban con las bases llenas, no fuera a suceder un grand slam.

Lo de Ohtani el pasado lunes, en el tercer juego de la serie mundial, fue espectacular: 9 turnos, dos dobles, 2 jonrones, 5 bases por bolas, 4 de ellas intencionales en forma corrida. Y la 5ta. transferencia fue disimulada, previendo cualquier desastre para Toronto.

DE OHTANI

.- Actualmente tiene 31 años de edad, 6 pies 3 pulgadas, y esta es su segunda campaña con los Dodgers, con quienes firmó pacto de diez años por US$700 millones. Ese contrato tiene diversas formas , inclusive en principio se dijo que él ganaría solo 2 millones por año, y el resto sería diferido “hasta que vida tenga”.

.- Antes de llegar a los Dodgers, había agotado 6 campañas con los Angelinos de Los Angeles, sin nunca llegar a playoffs.

.- Jugó en la liga de Japón en el período 2013-17, pero allí no fue un auténtico jonronero. Al contrario, su mejor campaña fue en 2016 con solo 22 Hrs., y al año siguiente solo 8. Cuando debutó con los Angelinos en 2018 tenía 24 años de edad.

.-Desde que llegó a Las Mayores empezó a descollar como jonronero, pero es a partir de 2021 que empieza en grande cuando despachó 46. Luego bajó a 34, 44, el año pasado 54 y este año llegó a 55, nueva marca personal.

.-En el interín, ganó el premio Novato del Año en su debut 2018, y tres premios MVP en 2021, 2023 y 2024.. De hecho, está la creencia que fruto de lo hecho en 2025 obtendrá su cuarto MVP.

.- En 8 temporadas de MLB suma promedio de .290, y 280 jonrones, una cantidad muy representativa.

.-A los 31 años de edad, digamos que podría estar jugando hasta los 40 y tiene proyección de cruzar de los 500 , tal vez en 600. Pero, como es lanzador nadie sabe qué tipo de lesiones le acompañarán, incluyendo visitas al quirófano.

DE BONDS

.- Barry Bonds , actualmente de 61 años de edad, tiene una historia distinta. Desde que nació estuvo metido en un estadio pues su padre, Bobby Bonds, era jardinero regular con los Gigantes de San Francisco en los tiempos de Juan Marichal, es decir los años 60.

.-Bonds no estuvo mucho tiempo en liga menor. Llegó a clase A de los Piratas en 1985 y disparó 13 jonrones en actuación completa. En 1986 empezó en triple A, produjo 7 jonrones, y fue subido al equipo mayor y jamás volvió a las menores. Cuando lo subieron tenía 21 años de edad.

.-En su producción jonronera de los 8 primeros años (el mismo período de Ohtani), disparó 16, 25, 24,19, 33, 25 ,34 y 46 totalizando 212. ¿Cuántos tiene Ohtani en 8 años).Suma 280, una diferencia notable.

.-Bonds ganó el MVP de la Liga Nacional tres veces en ese período: 1990, 1992 y 1993, el último con Gigantes de San Francisco. Más adelante sumaría otros 4 MVP con los Gigantes, para totalizar 7, el número 1 de todos los tiempos. Cuando Ohtani gane su 4to., como se supone, quedará solo en 2do. lugar.

(Nota: Cuando Sammy Sosa y Mark McGwire tuvieron su fiesta jonronera entre 1998-2000, Bonds dijo que quería bailar. Aumentó su masa muscular notablemente y en 2001 disparó 73 jonrones, pulverizando a todos y poniendo récord de siempre).

DE LA HISTORIA:

.- Los números de Ohtani el lunes son para la historia, e igualmente el jonrón decisivo de Freddie Freeman en el inning 18.

.- El 26 de octubre 2018 Boston y Dodgers jugaban el tercer partido de la serie mundial, en Los Angeles. Boston estaba delante 2-0 en la serie, y se fueron a 18 innings. Se decidió por jonronazo de Max Muncy a Nathan Neovaldi, y el partido duró 7 horas 20 minutos, el más largo del clásico.