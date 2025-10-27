Mookie Betts gana el premio Roberto Clemente

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, fue galardonado con el Premio Roberto Clemente por su trabajo humanitario.

Betts recibió el premio el lunes antes del juego tres de la Serie Mundial, acompañado por el Comisionado Rob Manfred y los hijos de Clemente, Luis y Roberto.

“La vida es más que lo que haces en cuanto al trabajo. Se trata de cómo afectas a las personas”, dijo Betts. “Vivimos de esa manera. Así que cuando nos encontramos con personas, siempre les hacemos sonreír, hacemos lo que podemos para ayudarlos, y el Señor te bendice”.

Betts fue el nominado de los Dodgers para el premio que honra a un jugador de las Grandes Ligas que representa el deporte a través de su carácter, participación en la comunidad, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

Estuvo acompañado por su esposa, Brianna.

“Ella ha estado conmigo en cada paso del camino”, dijo Betts, “y cuando vamos a dar comida a la gente sin hogar en medio de la noche o a las escuelas o a quien sea, ella siempre está a mi lado”.

El exMVP de la Liga Americana y ocho veces elegido al Juego de Estrellas inició la Fundación 5050 en 2021 para ayudar a los jóvenes desfavorecidos con su salud mental y emocional, nutrición, alfabetización financiera y condición física.

Betts donó más de 30.000 dólares en ropa de Nike a las víctimas de los mortales incendios forestales de Los Ángeles en enero. Él y su fundación ayudaron a una familia cuya casa en Altadena fue destruida en el Incendio Eaton con asistencia financiera y recursos para la recuperación.

Fundó un programa de baloncesto AAU y un torneo de béisbol epónimo en su ciudad natal de Nashville, Tennessee.

Betts también contribuyó con 160.000 a iniciativas contra el hambre y la falta de vivienda. Sus esfuerzos incluyen la fundación de programas deportivos y el apoyo a pacientes pediátricos en el Hospital Infantil UCLA.

“Poder equilibrar y priorizar el rendimiento en el campo con el impacto fuera de éste es bastante asombroso”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

Betts es el cuarto Dodger en ser honrado. Clayton Kershaw fue galardonado en 2012, Justin Turner lo ganó en 2022, y Steve Garvey lo recibió en 1981.