El estadio Quisqueya y la celebración de su 70 aniversario

El estadio Quisqueya festejó el pasado 23 de octubre el aniversario 70 de haberse inaugurado en la pelota dominicana.

Fue el domingo 23 de octubre de 1955 en que abrió sus puertas el vetusto parque capitalino que fue inaugurado con el nombre de estadio Trujillo, y hoy se llama Juan Marichal.

Su construcción tuvo un costo de tres millones y medio de pesos dominicanos que en la época tenía paridad con el dólar.

El primer choque en la historia de esta estructura tuvo como protagonista al Licey, equipo que actuó como visitante, y las Estrellas, que lo hicieron como dueños de casa, hecho que se produjo porque los paquidermos habían ganado el más reciente campeonato.

Rafael Leónidas Trujillo hizo entrega de la pelota de mano a mano al receptor James Ritchey, de los Orientales, en un simbólico primer lanzamiento para dejar inaugurado el moderno parque de pelota.

Esta obra fue solicitada a Trujillo por su hija Angelita, quien vio en una revista al estadio Bobby Maduro, de la ciudad de Miami, del que quedó fascinada con su estructura.

El juego se inició a las 8.00 de la noche y la asistencia fue de 14,899 fanáticos que por primera vez presenciaron un juego de béisbol profesional en LIDOM bajo luces.

El equipo azul venció a las Estrellas con marcador de 8–7, siendo Chichi Olivo el pitcher ganador lanzando siete actos, y con la derrota cargó Don Elston. En el primer inning el primer bateador en el pentágono fue Alcibíades Colón, quien disparó un roletazo de hit por el medio del terreno para ser este el primer imparable disparado en este moderno estadio. Luego le siguió con incogible el importado y segundo bate Danon Phillips y se convirtió en el primer refuerzo de LIDOM con hit en un partido bajo luces.

En ese primer acto, los felinos anotaron dos vueltas y seis más lograron en el tercero, siendo Colón el primer pelotero en anotar en carrera en este estadio, siendo remolcado por Pablo García, de Cuba.

En la parte alta del tercer episodio, Bob Wilson, de los felinos martilló el primer triple en este parque y el mismo fue con bases llenas. Chichi Olivo realizó el primer ponche el cual fue frente a Chico Conton, Luis “Grillo” Báez recibió la primera transferencia. Luego, el lunes 24 de octubre Emil Panko, refuerzo de las Aguilas produjo contra Chichi Olivo el primer jonrón de los 2,286 que se han conectado en este estadio hasta el que produjo Sócrates Brito, del Escogido el pasado sábado 18 de octubre.

Además en este coloso del Ensanche La Fe se han lanzado 612 blanqueada, siendo lanzada la última el lunes 16 de diciembre del 2024 por los Tigres.

¿Sabía usted que el jueves 23 de noviembre de 1961 el presidente Joaquín Balaguer, con el decreto número 7318 designa con el nuevo nombre de estadio Quisqueya a este Estadio Trujillo?.

Aunque usted no lo crea, quien le solicitó al presidente Balaguer que le cambiara los nombres a las calles y todas las instalaciones deportivas que llevaran el nombre de Trujillo, fue su propio hijo Ramfis Trujillo.