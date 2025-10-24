Concacaf reprograma partido entre Cibao FC y O&M en semifinales de la Copa del Caribe

Concacaf ha anunciado que el partido de ida de la serie de la Copa del Caribe Concacaf 2025, entre O&M FC y Cibao FC, ha sido reprogramado debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en la República Dominicana, como resultado de la Tormenta Tropical Melissa.

El encuentro en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, originalmente programado para este jueves 23 de octubre, se disputará ahora el jueves, 30 de octubre, con inicio previsto a las 6:00 de la tarde.

El partido de vuelta en el Estadio Cibao, originalmente programado para el jueves, 30 de octubre, también ha sido reprogramado y se llevará a cabo el jueves, 6 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

La decisión de reprogramar los partidos se tomó tras una consulta con las autoridades locales y en estrecha coordinación con los clubes participantes, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las partes involucradas.

El ganador de las semifinales entre Cibao FC y la Universidad O&M pasará a la final de la Copa del Caribe 2025, que organiza Concacaf.