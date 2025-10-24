Cibao FC versus La Vega Real el domingo en la jornada 11 de la LDF

El colectivo del Cibao CF visitará al Atlético Vega Real en el estadio El Cóndor, en partido de la jornada 11 de la Liga Domi9nicana de Fútbol (LDF 2025-2026), evento dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva José Rafael Abinader.

Los dos oncenos norteños saldrán a la cancha cuando el reloj marque las 6:00 de la tarde, esperanzado que las condiciones climáticas den una tregua de 90 minutos, que es el tiempo de juego, dividido en 2 de 45.

Cibao FC ocupa la segunda posición del evento con un total de 19 puntos, tres menos que el Club Atlético Pantoja, que domina con 22.

Los puntos del Cibao FC son productos de 6 victorias, un empate y 3 derrotas, en los primeros 10 encuentros.

Mientras que los veganos están en la novena y penúltima plaza con 8 puntos, conseguidos con 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Los dirigidos por Junior Scheldeur tiene 15 goles anotados y la portería que protegen Miguel Lloyd, Edwin Frías, Enzo Guzmán y Elián Beras, ha sido vulnerada 9 veces, para un saldo positivo de más 6.

El máximo goleador del conjunto naranja es Ángel Pérez, quien ha anotado 6 goles, seguido por Edwarlyn Reyes que tiene 2. Mientras que con uno figuran, Carlos “Caballo” Ventura, Julio César Murillo, Wilman Modesta, Jean Carlos López, Javier Roces y Rivaldo Correa.

Los goleadores de los veganos han anotado 9 veces, en tanto que su portería ha sido superada en 15 ocasiones, para un negativo de menos 6.

Los jugadores José Barragán y Víctor Morales tienen 3 goles cada uno por Vega Real, con Erick Montaño y Agustín Fernández con uno por cabeza.

OTROS JUEGOS

La jornada 11 comienza el sábado, cuando Jarabacoa FC reciba en el Junior Mejía a Moca FC, choque previsto para las 4:00 de la tarde. También el sábado el Atlético San Cristóbal recibe a Pantoja en el estadio Panamericano.

Además, el domingo a las 4:00 de la tarde, Atlántico FC de Puerto Plata jugarán como anfitrión contra Salcedo FC, en el estadio Leonel Plácido.

La jornada cierra el domingo a las 6:00 cuando la Universidad O&M reciba a los Delfines del Este, en el estadio Panamericano.

Todos los partidos coinciden en que jugarán los clubes de cada zona, por lo que no habrá viajes largos.