Los Azulejos, la historia de sus dos series mundiales conquistadas

Luego de 25 años, Los Azulejos finalmente se encuentran desde anoche en una nueva Serie Mundial.

Desde aquella épica proeza de 1993 en que Joe Carter decidió el gran clásico tras disparar uno de los jonrones más históricos, Toronto ha esperado con ansias volver a llevar el gran Clásico de nuevo a Canadá.

¿Pero cómo fueron esas dos experiencias en que los Azulejos conquistaron el evento en 1992 y 93, bajo la tutela de Cito Gastón y lo convirtieron en el primer conjunto en repetir desde los Yankees de 1977-78 y que desde ese logró de los canadienses, los propios mulos han sido los únicos en levantar trofeos sucesivos (1998-99 y 2000), hazaña a la que este año esperan arribar los Dodgers.

Como los canadienses Azulejos retornan al Clásico tras su 25 años de haberlo obtenido , Listín Diario rememora los principales hechos acaecidos en los dos cetros de 1992 y 93.

1992: Histórico, primera Mundial fuera de EEUU

La sola presencia de los Azulejos en la Serie Mundial marcó un hito para el béisbol, pues por primera vez el evento salía de Norteamerica y le correspondió a los Bravos acompañarlos en esta hazaña.

La misma enfrentó a Gastón y Toronto (96-66) ante Bobby Cox y Atlanta (98-64), Los Azulejos ganaron esta serie 4-2. El primer choque en que jugó un conjunto en Serie Mundial que no sea de Estados Unidos se efectuó el 17 de octubre en el Atlanta Fulton County y los Bravos salieron delante en la misma 3-1.

Ya al día siguiente, Toronto ganaba su primer choque en una Mundial con su éxito 5-4 y Duane se anotaba el primer triunfo en una Mundial por un club de Canadá.

El primer juego en una Mundial fuera de Estados Unidos se produjo el 20 de octubre en el Skydome, el mismo fue iniciado por el dominicano Juan Guzmán y los Azulejos se impusieron 3-2, siendo Ward también el primer ganador en un clásico efectuado en territorio de Canadá. Guzmán estuvo formidable y lanzó 8.0 actos de dos carreras, aceptó 8 hits y abanicó a 7.

.

pat bordes mvp

El cátcher Pat Bordes bateó de 20-9 para .450 con 3 empujadas y fue el MVP, Joe Carter se fue de 22-6, con dos vuelacercas y tres empujadas y John Olerud tuvo average de .304. Ward y Jimmie Key lograron dos victorias cada uno y Tom Henke rescató 2.

Los dominicanos

Por los Azulejos, Guzmán tuvo el desempeño mencionado; Manny Lee se fue de 19-2 y Alfredo Griffin actuó como defensa. Por los Bravos, Francisco Cabrera agotó un turno y Rafael Belliard jugó solo a la defensa.

A cada uno de los encuentros la asistencia fue superior a los 50 mil fanáticos.

1993: los filis su otra víctima

Tan pronto como en el siguiente año, Toronto retornó a la Serie Mundial, teniendo esta vez a los Filis como sus rivales, al que le ganaron 4-2, donde Joe Carter disparó en el noveno episodio del sexto choque un bambinazo de tres carreras para que Toronto volteara el marcador y triunfe 8 por 6, siendo este uno de los batazos más dramáticos en la historia de estos clásicos.

Su víctima fue Mitch William, quien venía de rescatar 43 partidos en la regular.

Molitor acapara honores MVP

El hoy inmortal, Paul Molitor conectó la pelota con consistencia y su average fue de .500 (24-12) con dos jonrones y 8 remolcadas para merecer el Mas Valioso. Roberto Alomar se fue de 25-12 con 6 empujadas para .480; Carter, de 25-7 con dos vuelacercas y 8 producidas, incluyendo su jonrón decisivo. Bordes .308 (23-7).

Fernández promedia .333

Tony Fernández fue el torpedero de todos los días de Toronto y tuvo average de .333 (21-7) y sus 9 remolcadas se convirtieron en la mayor cantidad de los Azulejos, Griffin accionó como pelotero defensivo, Guzmán comenzó dos partidos y tuvo 0-1 con 3.75 de efectividad. Por los Filis, Mariano Duncan bateó para .345 (29-10), con un triple y tres empujadas. Ben Rivera lanzó 1.1 de entradas y permitió 4 vueltas.