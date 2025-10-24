Addison Barger dispara grand slam como emergente y los Azulejos aplastan 11-4 a los Dodgers

Addison Barger conectó el primer grand slam como emergente en la historia de la Serie Mundial, Alejandro Kirk añadió un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de nueve carreras y los Azulejos de Toronto abrumaron a los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles 11-4 en el primer juego del viernes por la noche.

Daulton Varsho inició la remontada de Toronto de un déficit de 2-0 con un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante el dos veces ganador del premio Cy Young, Blake Snell.

La lluvia de jonrones fue apropiada para el regreso del Clásico de Otoño a Toronto por primera vez desde 1993, cuando Joe Carter conectó apenas el segundo jonrón decisivo para cerrar una Serie Mundial. Y en una inusual conexión con aquella noche de hace 32 años, Varsho lleva el nombre de Darren Daulton, el receptor de los Filis de Filadelfia al que Mitch Williams le lanzaba cuando Carter conectó.

Shohei Ohtani conectó su primer jonrón en la Serie Mundial para los Dodgers, grandes favoritos, buscando convertirse en el primer campeón que repitió su título desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres títulos consecutivos entre 1998 y 2000. Los Ángeles perdía por nueve carreras cuando conectó un jonrón de dos carreras contra Braydon Fisher en la séptima, su cuarto jonrón en dos juegos.

Los fanáticos enojados porque Ohtani rechazó a los Blue Jays para firmar con los Dodgers en diciembre de 2023 corearon: "¡No te necesitamos!" cuando llegó al plato en el noveno.

El segundo juego de la serie al mejor de siete será en el Rogers Centre el sábado por la noche.