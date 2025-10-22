Valverde y Stefan fueron los mejores en el golf Cap Cana

La Ciudad Destino celebró el tradicional torneo Cap Cana Golf Cup a beneficio de la Fundación Forjando un Futuro, en el que los golfistas Enrique Valverde Asmar y Stefano Stefan se alzaron con el mejor “score” overall con 64 palos brutos.

El torneo de golf, que tuvo salida tee time, contó con la participación de más de 200 jugadores. Este encuentro deportivo – amistoso, sirvió para la recaudación de fondos de la fundación Forjando un Futuro que vela por la educación de más de 200 niños de la zona.

Este evento anual de golf dejó inaugurado los primeros 9 hoyos del nuevo campo Las Iguanas, construído bajo la firma de Jack Nicklaus, el cual viene a ampliar la oferta para el disfrute de este exclusivo deporte en la Ciudad Destino. Asimismo, celebró el XIX aniversario del campo de golf Punta Espada, de la misma firma y diseño.

Bajo la modalidad Scramble en parejas, los ganadores de la Categoría A fueron Anders Bogebjerg y Harold Cuellar con 62 golpes netos en primer lugar, Arthur y Edi Valdez en segundo lugar con 64* golpes netos y Patrick Hafner y Antonio Olivo en tercer lugar con 64 golpes netos.

En la categoría B, la primera posición la obtuvo Saulo Mota y Jorge Andrés Ruiz con 63 golpes netos; Raj Devaguptapu y Arun Lamba con 64 lograron un segundo lugar y Manuel Agramonte y José Alejandro Fernández resultaron ganadores del tercer lugar con 64 golpes netos.

La categoría C estuvo liderada por Leo Cruz y Juan Tomás Richiez en primer lugar con 64 golpes netos; Luis Francis e Ignacio Martínez con 65* golpes obtuvieron el segundo lugar y en tercero, Anibal Jáquez y Junior Taveras Castillo resultaron ganadores.

En la categoría de damas del torneo Cap Cana Golf Cup, desde Punta Espada se alzaron Martina Villegas y Eneida Martinez con 65 golpes netos.

En el juego de apertura del campo de golf Las Iguanas, resultaron ganadores en la categoría de damas, Marián Burton del primer lugar con 76 golpes netos y Sara Enright en el segundo lugar con 77. Mientras que la categoría de caballeros, el primer lugar correspondió a Alioth García con 66 golpes netos; Saúl Chinas logró el segundo lugar con 67 golpes netos y César Herrera obtuvo el tercer lugar con 69 golpes.

Como premios especiales, se destacaron Michelle Glenn con el “Closest to the pin hole 7”; Micky Lodder con el “Longest drive hole 12”; Cindy Biecker se destacó por el “Closest to the pin hole 16”. En el segundo día del torneo de golf Cap Cana se destacaron Germán Puello con el “Closest to the pine hole 7”; Arun Lamba se destacó con el “longest drive hole 12” y Junior Taveras en “Closest to the pin hole 16”.

Al Cap Cana Golf Cup asistieron personalidades del mundo deportivo como el boricua Iván “Pudge” Rodríguez, ex pelotero de grandes ligas. Asimismo, Rafael Landestoy y George Bell antiguos jugadores de grandes ligas.

Acompañados de un clima muy soleado, los jugadores disfrutaron al aire libre de las excelentes condiciones de los campos de golf de Punta Espada y Las Iguanas, haciendo posible con su participación y donaciones los proyectos sociales y educativos que lleva a cabo la Fundación Forjando un Futuro.