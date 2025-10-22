JULIAN JAVIER

El primero lo hizo dos veces. Hay algunos que han ganado hasta tres. Otros lo han hecho en grupo.

Desde 1964, los equipos campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas han contando con la presencia, muchas veces decisiva, del pelotero dominicano.

Fue Julián Javier, intermedista de sólida defensa, el pionero en ese sentido con los Cardenales de San Luis en 1964. Repitió como campeón con el mismo club en 1967.

Mateo Rojas Alou, fino bateador zurdo y extraordinario jardinero central, ganó el anillo con los Atléticos de Oakland en 1972, equipo al que acompañó su hermano Jesús en sus proclamas en las temporadas de 1973 y 1974.

El relevista Pedro Borbón y el jardinero Guante de Oro César Gerónimo formaron parte de la "Gran Maquinaria Roja" como se le apodó a los Rojos de Cincinnati, campeones de la Serie Mundial tanto en 1975 como en 1976.

Pedro Guerrero, bateador de poder y conocedor de la zona de strike, fue coganador del premio MVP de la Serie Mundial de 1981 con los Dodgers de Los Angeles. Estuvo en roster, aunque no llegó a actuar el pitcher Alejandro Peña.

Pero Peña si vio acción en 1988 con los propios Dodgers y en 1995 con los Bravos de Atlanta cuando estos combinados se proclamaron campeones.

Joaquín Andújar, el corajudo lanzador derecho, logró dos victorias para los Cardenales de San Luis que se llevaron la corona en el 1982.

Julián Javier junto a Lou Brock y Bob Gibson, dos de los grandes íconos de los Cardenales.Fuente externa

En 1986, Rafael Santana fue el torpedero titular de los Mets de Nueva York cuando superaron 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

José Rafael González, jardinero suplente, y Alfredo Griffin, torpedero Guante de Oro, se unieron a Peña en el éxito de los Dodgers en el 88.

Griffin, más adelante, estuvo en los equipos bicampeones de los Azulejos de Toronto en 1992 y 1993. En ambas ocasiones estuvo como suplente defensivo de dos compatriotas: primero Manny Lee y después Tony Fernández.

También con esos Blue Jays participó como lanzador abridor, el raudo derecho Juan Guzmán.

Antes, en 1989, Stanley Javier se unió a Julián como la primera pareja de padre e hijo dominicanos ganadora de la Serie Mundial cuando vio acción con los Atléticos.

La superba labor de Rijo

José Rijo, efectivo lanzador derecho, fue el MVP en 1990 cuando Cincinnati se impuso a Oakland y estuvo acompañado por el jugador del cuadro, Mariano Duncan.

También en 1995 con los Bravos accionaron el pitcher Pedro Borbón Jr., el jugador del cuadro Rafael Belliard y el jardinero Luis Polonia.

Duncan repitió con los Yanquis en 1996, mientras que Moisés Alou, Alex Arias, Félix Heredia y Antonio Alfonseca formaron parte de los Marlins de 1997.

Polonia y José Vizcaíno ganaron con los Yanquis en el 2000 antes de que Miguel Batista y Danny Bautista triunfaran con los Diamonbacks en el 2001.

Otros criollos con anillo de campeón en las Grandes Ligas son:

Ramón Ortiz (2002, Angelinos), Luis Castillo y Juan Encarnación (2003, Marlins y 2006, San Luis), Pedro Martínez (2004, Boston), Manny Ramírez (2004 y 2007, Boston), David Ortiz (2004, 2007 y 2013, Boston), Dámaso Marte (2005 con Medias Blancas y 2009 con Yanquis), Juan Uribe (2005, Medias Blancas, 2010, Gigantes), Luis Vizcaíno y Timoniel Pérez (2005, Medias Blancas -Pablo Ozuna no jugó), Albert Pujols (2006 y 2011, Cardenales), Ronnie Belliard (2006, Cardenales), Julio Lugo (2007, Boston), Pedro Feliz (2008, Filis), Alex Rodríguez, Robinson Canó y Melky Cabrera (2009, Yanquis), Guillermo Mota (2010 y 2012), Ramón Ramírez (2010, Gigantes), Santiago Casilla (2010, 2012 y 2014, Gigantes), Rafael Furcal y Octavio Dotel (2011, San Luis), Joaquín Arias (2012 y 2014, Gigantes), Juan Pérez (2014, Gigantes), Yordano Ventura, Kelvin Herrera, Edinson Vólquez, Johnny Cueto y Adalberto Mondesí (2015, Kansas City), Pedro Strop (2016, Cachorros), Francisco Liriano (2017, Astros), Rafael Devers y Eduardo Núñez (2018, Medias Rojas), Juan Soto, Víctor Robles, Fernando Rodney y Wander Suero (2019, Nacionales), Pedro Báez (2020, Dodgers), Bryan Abreu, Cristian Javier, Framber Valdez, Rafael Montero, Héctor Neris y Jeremy Peña (2022, Astros), Leody Taveras y José Leclerc (2023, Rangers, Ezequiel Durán, no jugó) y Teoscar Hernández (2024, Dodgers).