Emmanuel Clase y Luis Ortiz demandan a LIDOM por prohibición de jugar con las Estrellas Orientales

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz interpusieron una demanda contra la Liga Dominicana de Béisbol ( LIDOM ) y su presidente Vitelio Mejía, luego de que este último decidiera objetar de manera provisional su inscripción en el roster de las Estrellas Orientales para el torneo invernal 2025-2026.

Según el acto de notificación formal, Clase y Ortiz reclaman que la decisión de LIDOM carece de fundamento reglamentario y viola el principio de presunción de inocencia, ya que ambos peloteros se encuentran bajo investigación por supuestas apuestas, pero no han sido sancionados ni existe resolución firme que determine su culpabilidad.

Los jugadores alegan que impedirles participar en el torneo constituye una sanción anticipada y una violación directa a sus derechos fundamentales.

“Hicimos reuniones con la Liga para evitar llevar a los tribunales, pero no se mostró en disposición de darle atrás a esa decisión, por eso entonces estamos demandando tanto a Vitelio Mejía como a LIDOM ”, dijo al Listín Diario Sheiner Adames, abogado de Clase y Ortiz.

El documento, emitido ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cita que la audiencia fue fijada para este jueves 23 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en modalidad virtual.

En él se exponen que la decisión de Mejía fue comunicada verbalmente a la Dirección Técnica de la Liga y luego formalizada mediante un informe con fecha del 15 de octubre, siendo este el único documento oficial en el que se basa la suspensión.

En la notificación se argumenta que la medida viola los artículos 69, 40.15 y 62.2 de la Constitución dominicana , los cuales garantizan la presunción de inocencia, el derecho al trabajo y la libertad de ejercer una profesión sin restricciones arbitrarias.

Además, se citan precedentes del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizando que ninguna autoridad administrativa puede imponer sanciones preventivas sin decisión definitiva ni respaldo normativo claro.

El abogado Adames también sostiene que la Liga actuó fuera de su competencia y sin base estatutaria, y que la exclusión de Clase y Ortiz podría generar daños económicos y morales, al privarlos del derecho a ejercer su oficio y afectar su reputación profesional.

En la notificación también se advierte que solo una sanción formal emitida por la Oficina del Comisionado de MLB o por un tribunal competente podría justificar su inhabilitación temporal.

Con este recurso, los lanzadores buscan que el tribunal declare nula la decisión de LIDOM y restituya sus derechos para integrarse de inmediato al roster de las Estrellas.