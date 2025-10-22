Cibao FC versus O&M en las semis de Copa del Caribe

Dependiendo de las condiciones del clima, Cibao FC visitará este jueves a la Universidad O&M, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Caribe Concacaf 2025, que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

El encuentro está previsto para comenzar a las 6:00 de la tarde, dependiendo de las condiciones climáticas.

El partido de vuelta está programado para el 30 de este mes y tendrá como escenario el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Este será el primer enfrentamiento entre estos clubes dominicanos en una competición de la Concacaf.

El choque también es una revancha de la final de la Liga Dominicana de Fútbol de 2024, que el Cibao FC ganó con un global de 4-3.

Será la primera participación del Universidad O&M FC en una semifinal regional.

El equipo contará con Isaac Báez y Herard Frantzety para continuar impulsando una ofensiva que anotó seis goles en la Fase de Grupos.

El Cibao FC regresa a la semifinal por segundo año consecutivo tras quedar subcampeón en la edición del año pasado.

El campeón del Grupo B se encuentra en un gran momento, tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

El equipo está anclado por Rivaldo Correa, máximo goleador histórico de la Copa del Caribe con nueve goles.

En la versión de la Copa del Caribe 2025, Correa del Cibao FC está de líder con 3 goles, mientras que la Universidad O&M tiene a Herard Frantzety e Isaac Báez con 2.

En los últimos 26 enfrentamientos nacionales entre ambos clubes, el Cibao FC tiene una ligera ventaja sobre el Universidad O&M FC, con nueve victorias contra ocho y nueve empates. El Cibao nunca ha perdido (dos empates) ante un equipo dominicano en la Copa del Caribe