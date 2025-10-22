El ajedrez está de luto: muere el prodigio Daniel Naroditsky a los 29 años

El joven prodigio estadounidense y gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky falleció repentinamente a los 29 años, informó su familia en un comunicado publicado el lunes por su club de Charlotte, en Carolina del Norte (este de Estados Unidos).

"Daniel era un ajedrecista talentoso, un comentarista y un pedagogo, además de un apreciado miembro de la comunidad del ajedrez, admirado y respetado por los aficionados y los jugadores de todo el mundo", indicó el Charlotte Chess Center en el comunicado.

En el texto no se precisaron las causas del fallecimiento.

"Estoy consternado", escribió en las redes sociales el gran maestro estadounidense y número dos del mundo, Hikaru Nakamura.

La leyenda Garry Kasparov también le rindió homenaje publicando en X una fotografía en la que aparece el excampeón del mundo con Naroditsky cuando éste era todavía un niño.

Nacido en California, Daniel Naroditsky, conocido también como Danya, obtuvo el título de gran maestro en 2013 con 18 años.

Escribió varios libros sobre ajedrez y animaba un canal de Youtube que cuenta con más de 490,000 abonados.