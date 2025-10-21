Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Innovador concepto visual causa furor en el estadio Tetelo Vargas

Pavel y su hijo Jean Paul han emprendido este concepto en lo relativo a la publicidad de las Estrellas

Pavel Aguiló y su hijo Jean Paul han sido los artifices de este novedoso concepto de marketing publicitarioFuente externa

Listín DiarioSan Pedro de Macorís

Un nuevo concepto visual sin precedentes en el marketing publicitario ha sido introducido por el publicista Pavel Aguilo y su hijo Jean Paul en lo relativo a la publicidad en el estadio Tetelo Vargas, hogar de las Estrellas Orientales.

El nuevo enfoque de los Aguiló consiste en la aplicación de una base monocromática uniforme para todas las vallas y piezas gráficas del estadio, hecho que desde ya ha generado un impacto visual de alta coherencia estética y garantiza una mayor recordación de las diversas marcas patrocinadoras.

Con esta creatividad y su visión el dueto de padre-hijo ha dejado establecer esta estrategia, inédita en el país, que poco a poco viene transformando la experiencia visual dentro del parque de béisbol, con lo cual eleva los estándares del marketing deportivo y la integración entre marca, equipo y afición.

Este proyecto se ha desarrollado bajo la dirección creativa de Pável y la ejecución técnica de Jean Paul e implica un proceso de convencimiento y alineación con reconocidas marcas nacionales, muchas de las cuales aceptaron el reto de adaptar sus logotipos a una base de color común diferente a sus identidades tradicionales.

El resultado es un entorno visual armónico, moderno y vanguardista que resalta tanto la imagen institucional de las Estrellas Orientales como el valor de sus patrocinadores.

Las Estrellas han iniciado con muy buen pie la temporada invernal y en sus primeros cinco partidos poseen marca de 4-1.

Habían ganado sus primeros cuatro choques, pero cayeron el pasado lunes por blanqueada 2-0. Miguel Sanó ha comenzado super bien el torneo para los elefantes.

