Innovador concepto visual causa furor en el estadio Tetelo Vargas

Un nuevo concepto visual sin precedentes en el marketing publicitario ha sido introducido por el publicista Pavel Aguilo y su hijo Jean Paul en lo relativo a la publicidad en el estadio Tetelo Vargas, hogar de las Estrellas Orientales.

El nuevo enfoque de los Aguiló consiste en la aplicación de una base monocromática uniforme para todas las vallas y piezas gráficas del estadio, hecho que desde ya ha generado un impacto visual de alta coherencia estética y garantiza una mayor recordación de las diversas marcas patrocinadoras.

Con esta creatividad y su visión el dueto de padre-hijo ha dejado establecer esta estrategia, inédita en el país, que poco a poco viene transformando la experiencia visual dentro del parque de béisbol, con lo cual eleva los estándares del marketing deportivo y la integración entre marca, equipo y afición.

Este proyecto se ha desarrollado bajo la dirección creativa de Pável y la ejecución técnica de Jean Paul e implica un proceso de convencimiento y alineación con reconocidas marcas nacionales, muchas de las cuales aceptaron el reto de adaptar sus logotipos a una base de color común diferente a sus identidades tradicionales.

El resultado es un entorno visual armónico, moderno y vanguardista que resalta tanto la imagen institucional de las Estrellas Orientales como el valor de sus patrocinadores.

Las Estrellas han iniciado con muy buen pie la temporada invernal y en sus primeros cinco partidos poseen marca de 4-1.

Habían ganado sus primeros cuatro choques, pero cayeron el pasado lunes por blanqueada 2-0. Miguel Sanó ha comenzado super bien el torneo para los elefantes.