Núñez y De la Cruz conducen la victoria del Licey sobre los Gigantes

Michael De La Cruz despachó doble remolcador de una vuelta y Gustavo Núñez agregó imparable productor de dos vueltas para sellar un racimo de tres vueltas en la alta del octavo episodio para que los Tigres del Licey vinieran desde atrás para vencer 7-4 a los Gigantes del Cibao, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, en el Estadio Julián Javier de esta ciudad.

Para los añiles fue su tercera victoria contra una derrota, mientas que para los Gigantes fue su segundo revés sin victoria.

La victoria correspondió para el relevista Jairo Asencio (1-0) al tirar el séptimo en blanco. Perdió Enmanuel Mejía (0-1). Jean Carlos Mejía tiró el noveno para anotarse el salvamento.

El derecho abridor Cameron Gann tiró tres episodios de tres imparables, con un boleto y dos ponches para salir sin decisión. Fue relevado por Elniery García en el 4to; Michael Arias (4to), Jonathan Aro (5to), Luis Frías (6to), Anderson Severino (6to), Jairo Asencio (7mo) y Ryan Watson en el 9vo.

Por los Tigres, Gustavo Núñez conectó de 5-3, con tres vueltas empujadas; Yunior Severino disparó un cuadrangular; Arístides Aquino ligó par de hits y Domingo Leyba un hit.

Por los Gigantes, Carlos Jorge conectó jonrón y sencillo; Gary Sánchez añadió un jonrón; Kelvin Gutiérrez un doble y Jake Holton un inatrapable.

Los Gigantes tomaron el control del juego por jonrón solitario de Carlos Jorge ante el abridor Cameron Gann en el cierre de la primera entrada.

Gary Sánchez amplió la ventaja de los nordestanos al despachar cuadrangular solitario ante el relevista Elniery García para poner el partido 2-0.

La primera vuelta de los Tigres se produjo en la alta del quinto episodio por cuadrangular solitario de Yunior Severino ante el abridor Jake Faria.

Los Gigantes volvieron a pisar la goma en el sexto por inatrapable empujador de Jake Holton frente a Luis Frías, y luego el relevista Anderson Severino tiró un lanzamiento desviado hacia el plato anotando Carlos Franco para poner el juego 4-1.

Los bengaleses igualaron la pizarra a 4-4 en la alta del séptimo por sencillo productor de dos vueltas de Cristhian Adames y doble de Gustavo Núñez por encima de la cabeza del jardinero central. Licey 4, Gigantes 4.