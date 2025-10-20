El Escogido en emergencia

Se anuncia la posible llegada al país de un huracán, pero los Leones del Escogido no han tenido que esperar para declarar el equipo en “emergencia”.

Es algo lógico que esto suceda luego de un comienzo de 0-4, pues eso no estaba en los planes. Los campeones nacionales y del Caribe vienen de ganar dos coronas el invierno pasado, y han presentado siempre buen ambiente para este torneo que está dedicado precisamente a un escogidista, Juan Marichal.

Digamos que el club no tiene jugadores claves del torneo pasado, empezando por el antesalista Junior Caminero, quien dio el batazo ganador. Pero tienen suficiente talento para dar la batalla, y eso podría ocurrir en el curso de la presente semana.

¿Cómo están en la parte colectiva? No muy bien, pues en bateo tienen bajo promedio de .225 para el 5to. lugar de la liga, con las Aguilas Cibaeñas encabezando con un alto .299.. En carreras anotadas tienen solo 15 para el cuarto puesto, en jonrones muy pobre con uno, disparado por Sócrates Brito ( las Estrellas lideran con 6, el Licey es segundo con 4).

¿Y el pitcheo? Su efectividad es de 5.20, en el cuarto lugar, un renglón que lidera Licey con 2.33.

Conviene, entonces, que el manager Alex Cintrón busque la forma de quitar ese llamado de “emergencia” y se inicie en la casilla de las victorias.

Nota: en forma increíble, el Escogido perdió sus dos primeros juegos por un lanzamientos wild pitch de sus pitchers..¿Puede creerse?.-

NO VA: Dice un reporte del periodista John Feisand que los Angelinos habrían desechado la contratación de Albert Pujols como posible manager.

Por lo general, estos “insiders” de MLB tienen buena fuente, pues son noticias procedentes desde las interioridades del equipo, a veces del mismo gerente. Dice que los Angelinos continuarán tratando los otros candidatos, incluyendo al ex jardinero Torii Hunter.

¿Qué sigue con Pujols? Dicen también que los Orioles de Baltimore siguen interesados en sus servicios, y ahora se suman los Padres de San Diego, que tienen vacante el puesto luego de la renuncia de Mike Shildt.

¿Y qué dirá Pujols, por donde andan sus sentimientos ¿ Sería interesante conocer su opinión al respecto.

Mientras tanto, esta noticia de los Angelinos es un respiro positivo para la Federación de Beisbol de Juan Núñez y para el gerente general Nelson Cruz.

Desde que surgió la noticia de los Angelinos, ellos han estado sometidos a una fuerte presión mediática sobre el posible sustituto de Pujols para dirigir a Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Incluso se han citado los nombres de Luis Rojas y Fernando Tatis padre como dos potenciales candidatos para asumir la responsabilidad..

Mientras, que corra la bola a ver qué ocurre con Pujols y otros equipos de MLB.

RUIDO: Miguel Sanó, el fornido jugador DH de las Estrellas Orientales, ayuda al equipo a hacer tremendo ruido al comienzo del torneo invernal.

Sanó tiene par de jonrones con 8 empujadas en apenas 15 turnos.

¿Qué tan veterano es Sanó?. No tanto , solo tiene 32 años de edad, y jugó Grandes Ligas por última vez en 2024 con los Angelinos, aunque no le fue bien y quedó libre.

Sanó actuó en MLB entre 2015-2024, 9 años con Minnesota y uno con Angelinos. De por vida tiene 164 jonrones.

Creo que si tiene salud y buen ambiente, podría jugar todo el campeonato con las Estrellas, y ser líder de ese renglón de poder pues juventud le sobra.

Las Estrellas, mientras, se burlan de la liga y encabezan con un invicto de 4-0 en una demostración excelente de buen beisbol. El club no estuvo en la final del año pasado, pero había competido por el título los tres años anteriores, 1 ante Gigantes y dos ante Licey.

EL MEJOR: Por segundo año seguido Juan Soto gana el premio de “mejor dominicano”, en Grandes Ligas 2025 que lleva el nombre de Juan Marichal. Este galardón es auspiciado por el señor Mike Pérez, venezolano que reside entre aquí y Miami, y que empezó hace un trío de años.

Realmente nadie se le pega a los números de Soto, a pesar de sus problemas en la defensa. Pero, el dominicano de los Mets tuvo la mejor temporada de su joven carrera. Muy atinada la elección.

DE LIDOM. Si la lluvia lo permite , la jornada de este martes tiene a Licey recibiendo a los Toros, Estrellas a las Aguilas y Gigantes al Escogido.