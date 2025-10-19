Vladimir Guerrero Jr. batea sexto jonrón de playoffs y los Azujejos llevan serie a séptimo partido

Vladimir Guerrero Jr. conectó su sexto jonrón de la postemporada, el novato Trey Yesavage ponchó a siete en 5 2/3 entradas y los Azulejos de Toronto forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer el domingo 6-2 a los Marineros de Seattle.

La serie se decidirá el lunes por la noche en Toronto, el segundo séptimo juego en la historia de los Blue Jays. Toronto perdió contra Kansas City en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas sin banderín, jugará un séptimo partido de postemporada por primera vez. El ganador se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional, en la Serie Mundial que comienza el viernes.

Los Blue Jays lograron tres dobles matanzas tras Yesavage, dos de ellas para escapar de apuros con bases llenas. Esto convirtió a Toronto en el primer equipo en inducir dobles matanzas consecutivas con bases llenas que terminan la entrada en un juego de postemporada. Son apenas el cuarto equipo en lograr dos en un mismo juego de postemporada.

Toronto también aprovechó los tres errores de Seattle, su mayor cantidad en la temporada. En comparación, los Blue Jays han cometido cuatro errores en 10 partidos de playoffs.

El sexto jonrón de Guerrero en postemporada —todos este año— lo empató con José Bautista y Joe Carter como el mayor número en la historia de los Blue Jays. Bautista lanzó el primer lanzamiento ceremonial antes del partido.

Addison Barger conectó un jonrón e impulsó tres carreras para los Blue Jays, que habían perdido sus cuatro juegos anteriores al enfrentarse a la eliminación de la postemporada. Esa racha se extendió hasta el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016 contra Cleveland e incluyó derrotas en la ronda de comodines ante Tampa Bay en 2020, Seattle en 2022 y Minnesota en 2023.

El jonrón de Guerrero al abrir la quinta entrada puso el marcador 5-0 y superó al abridor de los Marineros, Logan Gilbert. El lanzador derecho permitió cinco carreras, cuatro limpias, y siete hits en cuatro entradas.

Yesavage mantuvo la blanqueada hasta la sexta. Le anotaron dos carreras y seis hits, cinco de ellos sencillos. Cinco de sus ponches fueron con su recta de dedos separados, al igual que dos roletazos para doble play con las bases llenas.

Yesavage, de 22 años, lanzó 31 splitters, su mejor marca de la temporada. Consiguió 10 ponches con splitters y cinco más con sliders.

Tres de las seis aperturas de Yesavage en las Grandes Ligas han sido en los playoffs. Ha ganado dos veces en tres aperturas esta postemporada, tras ganar una de tres salidas en la temporada regular.

Los Marineros usaron dos bases por bolas y un sencillo para llenar las bases contra Yesavage en la tercera, pero se quedaron sin base cuando el toletero Cal Raleigh conectó un roletazo para una doble matanza de 3-6-1. El roletazo de Raleigh en el primer lanzamiento salió de su bate a 101 mph.

Raleigh terminó 0 de 3 con tres ponches.

Seattle se quedó con las bases llenas otra vez en la cuarta entrada cuando JP Crawford rodó para una doble matanza 4-6-3.

Los Marineros se abrieron paso y persiguieron a Yesavage en la sexta. El jonrón solitario de Josh Naylor fue su tercer jonrón de los playoffs. Yesavage salió tras el hit de Randy Arozarena, y Eugenio Suárez recibió a Louis Varland con un sencillo productor.

Toronto aprovechó errores de fildeo de Julio Rodríguez en el jardín central y Suárez en tercera base para anotar dos veces en el segundo, cuando Barger e Isiah Kiner-Falefa conectaron sencillos productores.