Pantoja se impone 3-1 a la Vega Real y se aferra al liderato en la LDF

El club Atlético Pantoja venció tres goles por uno al Atlético Vega Real en el partido de cierre de la jornada diez de la fase regular del torneo de liga de la LDF 2025-2026. El encuentro fue realizado en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

Los veganos se pusieron en ventaja con un gol del habilidoso Augustin Fernández al minuto ocho, tras un gran contragolpe junto a Luis Ortiz.

A partir del gol visitante, los guerreros de Pantoja pisaron el acelerador y empezó a fluir el juego de los capitalinos. El gol del empate llegó tras una gran jugada del mediocampista Gerard Lavergne que aprovechó dentro del área el ariete Louka Bertrand al cuarenta y tres para irse al descanso igualados a un tanto.

En el tiempo complementario Pantoja aprovechó los desaciertos defensivos del Atlético Vega Real y al cuarenta y siete apareció el juvenil Carlos Sarante para poner el dos a uno.

Al sesenta y cinco nuevamente Louka Bertrand anotaba y confirmaba el triunfo de Pantoja de tres goles por uno.

Ahora el club Atlético Pantoja suma veintidós puntos y es líder en solitario de la LDF. Le siguen a los guerreros, Cibao con diecinueve, Salcedo dieciocho, los universitarios de OyM dieciséis, Delfines y Moca trece unidades cada uno, Atlántico doce, Jarabacoa once, Atlético Vega Real ocho y el Atlético San Cristóbal dos.

Queda por disputarse la segunda mitad del partido entre Salcedo fc y el club Atlético San Cristóbal, el cual no pudo reanudarse en el segundo tiempo debido a las inclemencias del tiempo. El encuentro estaba igualado a un gol por bando tras la suspensión por la lluvia.