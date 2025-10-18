Shohei Ohtani de un mal inicio en octubre al premio de MVP en la Serie de Campeonato

Cuando el tercer jonrón de Shohei Ohtani salió disparado de su bate y se dirigió hacia las gradas del jardín izquierdo, los pocos fanáticos que aún estaban sentados en el Dodger Stadium se levantaron frenéticamente, como si cada asiento en el edificio lleno hubiera recibido una descarga eléctrica.

En el plato y en el montículo, Ohtani estuvo simplemente electrizante en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional mientras conjuraba una de las mejores actuaciones en un solo juego en la historia del béisbol, tal vez incluso de todos los deportes.

La superestrella de dos vías de los Dodgers de Los Ángeles logró el decimotercer juego de tres jonrones en los anales de la postemporada el viernes por la noche, conectando en la primera, cuarta y séptima entrada tres épicos jonrones solitarios que viajaron un total combinado de 1,342 pies.

Estuvo igualmente brillante en el montículo, lanzando pelota sin anotaciones y de dos hits hasta la séptima entrada con 10 ponches y una variedad magistral en sus 100 lanzamientos.

Ohtani también lo hizo todo en un momento extraordinariamente importante para su equipo: la victoria de los Dodgers por 5-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee envió a los campeones defensores de regreso a la Serie Mundial con una barrida de cuatro juegos sobre el mejor equipo de temporada regular de las mayores.

“Esa fue probablemente la mejor actuación de postemporada de todos los tiempos”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Ha habido muchos juegos de postemporada. Y hay una razón por la que es el mejor jugador del planeta. Lo que hizo en el montículo, lo que hizo al bate, creó muchos recuerdos para mucha gente”.

Después de la ruidosa celebración posterior al partido por el segundo campeonato consecutivo de la Liga Nacional de los Dodgers desde que se unió al club , Ohtani intentó desviar parte de la atención hacia sus compañeros de equipo.

“Hubo momentos durante la postemporada en los que Teo (Teoscar Hernández) y Mookie (Betts) me apoyaron, y esta vez, me tocó a mí tener la oportunidad de jugar”, dijo Ohtani a través de su intérprete. “Y creo que, al repasar toda la postemporada, no he estado a la altura de las expectativas, pero creo que hoy vimos lo que podían hacer los bateadores zurdos”.

Un bateador zurdo en particular llevó a los Dodgers a la Serie Mundial, y Ohtani, quien llegó a base cuatro veces en cuatro apariciones en el plato, incluso identificó el broche de oro perfecto para su noche histórica.

“Este es realmente un esfuerzo de equipo, así que espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un sake realmente bueno”, dijo Ohtani, un conocedor del famoso vino de arroz japonés, mientras la multitud rugía.

Premio de Más Valioso

Ohtani se ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional casi exclusivamente gracias a este partido emblemático. Se fue de 11-2 con un triple y tres bases por bolas en los primeros tres juegos de la serie.

Había estado en una mala racha en octubre según sus altos estándares, con 6 de 38 en la postemporada y una sequía de ocho juegos sin conectar jonrones después de haber alcanzado un récord de franquicia de 55 en la temporada regular.

Superheroe deportivo

Sin embargo, esa es la naturaleza del talento ilimitado de Ohtani: puede transformarse en un superhéroe deportivo aparentemente cuando lo desea, y el montículo fue su cabina telefónica en el Juego 4.

“La forma en que estaba teniendo dificultades en esta postemporada, y el hecho de que no lo afectara y de que mantuviera su ánimo y su confianza intactos, es realmente impresionante”, dijo Roberts. “Así que sabíamos que en algún momento iba a salir adelante. Y qué mejor noche para hacerlo, mientras lanzaba, además”.

Después de que Ohtani ponchó a tres Cerveceros en la parte alta de la primera entrada, conectó el primer jonrón de apertura de un lanzador en la historia de las Grandes Ligas durante la mitad inferior, y su noche de increíbles hazañas apenas comenzaba.

Su segundo jonrón fue un batazo impresionante de 469 pies que superó el techo del pabellón en el centro derecho (un lugar en donde pocos jonrones aterrizan) después de dejar su bate a 116.9 mph.

Su tiro en la séptima entrada se alojó en las gradas del jardín central izquierdo y aplastó a los Cerveceros, que finalmente lo habían perseguido desde el montículo al poner dos corredores en base en la parte superior de la entrada, solo para quedarse sin anotaciones de todos modos cuando el relevista Alex Vesia escapó del apuro.

El tres veces MVP es el primer jugador con un juego de postemporada de tres jonrones desde que Chris Taylor lo hizo para los Dodgers en octubre de 2021. Kiké Hernández, actual compañero de equipo de Ohtani, también logró la hazaña para Los Ángeles en la NLCS de 2017.

Tercer pitcher con tres jonrones

Ohtani se convirtió en el tercer lanzador y el primero en 87 años en conectar tres jonrones en un partido como abridor, según Elias Sports Bureau. Los otros fueron Jim Tobin, de los Bravos de Boston, el 13 de mayo de 1942, y Guy Hecker, de Louisville, el 15 de agosto de 1886.

Ohtani, quien no había conectado un jonrón desde que conectó dos en el primer partido de los playoffs de Los Ángeles contra Cincinnati, es el primer jugador de los Dodgers con dos juegos de más de un jonrón en una postemporada. También se convirtió en el primer jugador con dos jonrones en cualquier juego con una velocidad de salida de 116 mph o superior desde que Statcast comenzó a registrarlos en 2015.

Y el lanzador derecho también estuvo sobresaliente en el montículo.

Dio dos bases por bolas al principio, pero no permitió un hit hasta que Jackson Chourio abrió la cuarta con un doble por regla de terreno. Ohtani lo dejó varado con un rodado y dos ponches.

Consiguió dos ponches más en el quinto y sexto, y los fanáticos de los Dodgers se pusieron de pie para ovacionarlo cada vez que caminaba de regreso al dugout para cambiar su guante por un bate.

Si bien su rol bidireccional requiere un extenso trabajo fuera del campo para mantenerse listo para ambos trabajos, Ohtani había lanzado en solo dos juegos en los últimos 30 días antes del Juego 4, gracias a las permutaciones del calendario de los Dodgers.

En su última apertura de la temporada regular, Ohtani lanzó seis entradas sin permitir carreras y cinco hits contra Arizona el 23 de septiembre, con 91 lanzamientos, su máximo de la temporada. En su debut en la lomita de la postemporada de la MLB el 4 de octubre, permitió tres carreras en seis entradas con nueve ponches para asegurar la victoria de Los Ángeles por 5-3 sobre Filadelfia en el primer partido de la Serie Divisional.

Ohtani también tuvo la motivación de igualar a sus compañeros abridores de los Dodgers, quienes han estado fenomenales en el montículo desde que la carrera por los playoffs se puso seria.

La rotación de los Dodgers limitó a sus bateadores en septiembre a un promedio de bateo de .173, el más bajo de la MLB, en un solo mes. Desde el inicio de la postemporada, los cuatro lanzadores abridores de Los Ángeles —Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Ohtani— han permitido solo 10 carreras limpias, lanzando 64 1/3 entradas con 81 ponches en sus 10 juegos de playoffs.

Ohtani y los Dodgers se han ganado una semana libre antes de que comience la Serie Mundial el próximo viernes en el Rogers Centre de Toronto contra los Blue Jays o en Chavez Ravine contra los Mariners de Seattle.

Este club ha luchado con largos descansos en postemporadas pasadas, pero Ohtani reconoció que puede aprovechar un descanso, y los Dodgers pasarán al menos los próximos días disfrutando de la brillantez que presenciaron mientras sellaban su boleto al Clásico de Otoño.

“Lo veo como algo positivo en términos de poder descansar, tanto como jugador de posición como lanzador”, dijo Ohtani. “Hemos tenido algunos días malos, pero hemos jugado partidos muy importantes que fueron muy estresantes”.