Partido entre Aguilas y Gigantes fue suspendido por lluvias en el cuarto episodio

El partido de este sábado entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas correspondiente al torneo 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, fue pospuesto debido a las intensas lluvias caídas sobre el Estadio Julián Javier.

El encuentro inició a las 5:00 p.m. y solo pudo disputarse una hora y diez minutos, cuando las precipitaciones obligaron a detener el juego en la parte alta de la cuarta entrada. Al momento de la suspensión, los Gigantes se encontraban arriba en el marcador con una ajustada ventaja de 2 carreras por 1 sobre las Águilas.

Tras una espera de aproximadamente 30 minutos, el cuerpo de árbitros, luego de evaluar las condiciones del terreno, comunicó la decisión de posponer el partido a los dirigentes José Leger (Gigantes) y Luis "Pipe" Urueta (Águilas). La fecha y hora de la reanudación o reprogramación del juego serán anunciadas más adelante por LIDOM.

Este Domingo

Las Águilas Cibaeñas regresarán a su nido este domingo para recibir a los Tigres del Licey, en el Estadio Cibao de Santiago.

El choque está programado para iniciar a las 4:00 p.m. y por los aguiluchos está anunciado el zurdo Charlie Barnes como serpentinero abridor.