Partido entre Aguilas y Gigantes fue suspendido por lluvias en el cuarto episodio

Al momento de la suspensión los Nordestanos dominaban 2 vueltas por 1

Momentos en que trabajadores colocan la lona en el estadio Julián Javier, minutos después el choque fue suspendidos por las fuertes lluvias caídas en esa localidad.

Listín DiarioSan Francisco de Macorís

El partido de este sábado entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas correspondiente al torneo 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, fue pospuesto debido a las intensas lluvias caídas sobre el Estadio Julián Javier.

El encuentro inició a las 5:00 p.m. y solo pudo disputarse una hora y diez minutos, cuando las precipitaciones obligaron a detener el juego en la parte alta de la cuarta entrada. Al momento de la suspensión, los Gigantes se encontraban arriba en el marcador con una ajustada ventaja de 2 carreras por 1 sobre las Águilas.

Tras una espera de aproximadamente 30 minutos, el cuerpo de árbitros, luego de evaluar las condiciones del terreno, comunicó la decisión de posponer el partido a los dirigentes José Leger (Gigantes) y Luis "Pipe" Urueta (Águilas). La fecha y hora de la reanudación o reprogramación del juego serán anunciadas más adelante por LIDOM.

Este Domingo

Las Águilas Cibaeñas regresarán a su nido este domingo para recibir a los Tigres del Licey, en el Estadio Cibao de Santiago.

El choque está programado para iniciar a las 4:00 p.m. y por los aguiluchos está anunciado el zurdo Charlie Barnes como serpentinero abridor.

