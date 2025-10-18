Miguel Sanó vuelve a jonronear y las Estrellas superan 7-3 a los Toros

Las Estrellas extendieron a 3-0 su récord en el torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 al derrotar 7-3 a los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli, de esta ciudad.

Miguel Sanó produjo las primeras dos carreras del combinado verde en la misma primera entrada con su segundo jonrón del joven torneo.

El triunfo de las Estrellas fue la segunda ante los Toros en la joven temporada que tiene especial dedicatoria al inmortal de Cooperstown, don Juan Marichal. En el choque inaugural, en el Estadio Tetelo Vargas, los dirigidos por Fernando Tatis superaron a sus vecinos de la región Este 6-1.

Tras el encuentro, el combinado petromacorisano se mantiene firme en la primera posición con 3-0, a medio juego de ventaja de los Tigres del Licey (2-0), quienes superaron a los Leones del Escogido 8-2 a los Leones del Escogido (0-3) en el Estadio Quisqueya.

La victoria se la acreditó el relevista Domingo Robles (1-0), mientras que el revés Richelson Peña (0-1).

Este domingo, las Estrellas reciben, por primera vez, la visita de los Gigantes del Cibao en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a las cuatro de la tarde.

Por las Estrellas abrió Oscar de la Cruz, quien lanzó tres entradas de cuatro hits, dos carreras, dos boletos y cinco ponches. Fue sustituido por Román Méndez (4), Domingo Robles (5), Pedro Strop (7), Carlos Belén (8) y Jhan Maríñez (9).

En tanto, por los Toros inició en el montículo Peña, con actuación de cuatro episodios de tres imparables, tres carreras y tres bateadores abanicados. Fue escoltado por Aaron Brooks (5), Jesús Liranzo (6), Esmailin Montilla (7), Joe Corbett (7), Chester Pimentel (8) y Tanner Kiest (9).

Las carreras

Las Estrellas marcaron de primero en la pizarra en el mismo inicio del partido producto de un cuadrangular de Miguel Sanó entre left y center.

En el cierre del primer episodio, los Toros descontaron con su primera carrera por sencillo de Jhonkensi Noel por el siore.

En la parte alta de la segunda entrada, los verdes aumentaron su ventaja con otra vuelta más por sencillo de Carlos Martínez por el prado central.

En el tercero, los dueños de casa se acercaron en el marcador con su segunda carrera de la noche por error en tiro del receptor Martínez, lo que aprovechó Bryan Torres para anotar desde la tercera.

En el quinto, las Estrellas volvieron a despegarse con su cuarta vuelta por transferencias con las bases llenas a Josh Lester.

En la séptima entrada, los de la enseña verde ligaron dos más, una por error en fildeo del paracorto Jason Guzmán, anotando Magneuris Sierra, y la otra por sencillo de Lester.

En el cierre de ese inning, los Toros anotaron su tercera vuelta producto de un sencillo de Mickey Gasper.

Las Estrellas sellaron el triunfo en la novena con su séptima carrera por lanzamiento desviado del relevista Kiest.