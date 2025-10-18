Max Verstappen gana el sprint en el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen de Red Bull ganó con facilidad el sábado una carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos llena de choques, en la que los compañeros líderes del campeonato Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren quedaron fuera en la primera curva cuando sus autos colisionaron.

La pérdida de ambos autos de McLaren podría tener impactar en el campeonato de la temporada, ya que los mecánicos de McLaren ahora enfrentan el desafío de reparar ambos autos antes de la clasificación para el evento principal.

Verstappen comenzó el sprint desde la primera posición y Norris salió segundo seguido de Piastri. Nico Hulkenberg de Kick Sauber intentó hacer una maniobra por debajo de Piastri en la primera curva y en su lugar chocó los autos, enviando a Piastri a estrellarse contra Norris.

El auto de Norris giró y rebotó antes de que una rueda trasera se desprendiera. El auto de Piastri sufrió daños en la suspensión.

Un choque tardío entre Lance Stroll de Aston Martin y el piloto de Haas, Esteban Ocon, obligó a que el evento de 19 vueltas terminara detrás de un coche de seguridad.

El resultado le permite a Verstappen, quien está haciendo una carga tardía en la temporada para conquistar su quinto campeonato consecutivo de Fórmula Uno, acercarse a 55 puntos del líder Piastri con seis carreras y dos sprints más en la temporada.

Debido a que ambos McLaren fueron eliminados de la carrera, Piastri mantiene su ventaja de 22 puntos sobre Norris. Ambos pilotos están persiguiendo su primer campeonato de temporada.

Fue la segunda carrera consecutiva con contacto entre los dos McLaren. Casi chocaron en Singapur cuando Norris golpeó los neumáticos de Piastri en la vuelta inicial.