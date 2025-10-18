Manager de los Azulejos John Schneider está optimista de que Springer jugará en sexto partido

El mánager de los Azulejos, John Schneider, dijo que está optimista de que George Springer estará disponible contra los Marineros de Seattle en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Toronto el domingo por la noche.

"Me siento mucho mejor que ayer", dijo Schneider el sábado.

Springer, el primer bate de Toronto, fue golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento de 95.6 mph de Bryan Woo en la séptima entrada de la derrota del viernes por 6-2 y abandonó el juego.

Seattle lidera la serie al mejor de siete 3-2.

Springer, de 36 años y cuatro veces All-Star, batea para .256 con tres jonrones y cinco dobles en esta postemporada. Sus 22 jonrones en playoffs lo sitúan empatado con Bernie Williams en el cuarto puesto.

Schneider dijo que Springer recibió tratamiento el sábado y se esperaba que probara su rodilla en un entrenamiento en equipo.

"Solo asegúrate de que no le moleste al batear ni al correr", dijo Schneider. "Pero es un tipo duro, así que tengo esperanza y optimismo de que estará bien".

Springer cayó al suelo tras ser golpeado por el lanzamiento de Woo y permaneció en la caja de bateo mientras Schneider y el entrenador Drew MacDonald salían del dugout. Springer caminó con cautela hacia primera base, intentó correr unos pasos, luego se retiró y fue reemplazado por el corredor emergente Joey Loperfido.

Schneider dijo que el campocorto lesionado Bo Bichette aún no ha corrido las bases desde que se detuvo en un intento el sábado pasado, el día antes de que comenzara la ALCS.

“Probablemente lo hayan visto en los jardines, pero aún no en las bases”, dijo Schneider a los periodistas. “Quizás lo haga hoy. Pero definitivamente está progresando. Definitivamente también está progresando con su swing”.

Bichette terminó segundo en las ligas mayores, detrás de Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, con un promedio de bateo de .311.

Bichette no ha jugado desde que se lesionó el 6 de septiembre en un choque con el receptor de los Yankees, Austin Wells . Es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial.