La O&M domina en la montaña frente a Jarabacoa en la jornada 10 de la LDF

Los universitarios de OyM FC lograron una importante victoria de tres goles por uno en el estadio Junior Mejía de Jarabacoa ante el conjunto local en el inicio de la jornada diez de la LDF 2025-2026.

El primer gol del encuentro fue para Jarabacoa fc, obra del colombiano Duban Rentería al minuto seis de partido. Veinte minutos más tarde el joven Enmanuel Cuello logró el empate para la tropa omeyana para irse al descanso con empate a uno. Antes de culminar el primer tiempo fueron expulsados Duban Rentería de Jarabacoa e Ibai Agüero por OyM FC.

En el segundo tiempo el juego se tornó más intenso y con un constante ida y vuelta. Cuando se jugaban los últimos diez minutos del partido llegaron los goles para los capitalinos, marcando Héctor Ramírez al ochenta y cuatro y Anyelo Gómez al noventa más cuatro.

Con el triunfo los universitarios llegaron a dieciséis puntos y cortaron una racha de tres partidos sin ganar. De su parte Jarabacoa fc se mantiene con once unidades.

En el estadio del Parque del Este, Delfines y Atlántico escenificaron una gran batalla de goles, igualando a tres tantos, en donde los de Puerto Plata remontaron un marcador adverso de tres a cero.

Bien temprano los rojiblancos se pusieron en ventaja con tanto del atacante Richerly de los Santos al quince. El mismo Richerly marcaba un golazo de cabeza al veintinueve para poner el dos por cero.

Justo cuando iniciaba la etapa complementaria Delfines marcó el tercero, por medio del volante Ronal Suárez.

Pero a partir de ahí los de la novia del Atlántico comenzaron la remontada, primero descontando con gol del veterano Darly Batista al cincuenta y dos. El segundo fue para el goleador Leo Becerra de penal al ochenta y tres.

El empate llegó por José Rubirosa al ochenta y ocho para que finalmente dividan puntos en el Parque del Este. Ahora Delfines llegó a trece puntos y Atlántico a doce.