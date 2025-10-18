Logan Gilbert es la carta de los Marineros en su esfuerzo por avanzar a su primera Serie Mundial

A sólo una victoria de su primera aparición en la Serie Mundial en la historia de la franquicia, los Marineros recurrirán a su as local que se ha convertido en una cara prominente de la organización al tiempo que encarna cada aspecto de sus filosofías de lanzamiento.

Logan Gilbert ha sido seleccionado para iniciar el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el domingo por la noche en el Rogers Centre, frente al novato de los Blue Jays Trey Yesavage, en lo que será una revancha del Juego 2.

Ambos brazos tendrán un día extra de descanso, y para Gilbert, eso podría ser particularmente notable, ya que se limitó a solo tres entradas y 57 lanzamientos en su última salida, habiendo salido con el juego empatado, después de que Julio Rodríguez aplastó un jonrón de tres carreras en la primera contra Yesavage .

Las dificultades de control que llevaron a Gilbert a lanzar lanzamientos por encima del plato, generando contacto fuerte, o fuera de la zona, probablemente se debieron a su recuperación tras solo dos días de descanso. El 10 de octubre, lanzó 34 lanzamientos de alta presión desde el bullpen en la victoria de Seattle en 15 entradas del quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana contra Detroit, lo cual resultó vital para que Seattle avanzara.

Gilbert tiene una efectividad de 3.25 en la temporada regular con un día adicional de descanso, en comparación con una efectividad de 4.44 con el descanso estándar. En estos playoffs, tiene una efectividad de 2.45 en 11 entradas en tres salidas.

Ahora, Gilbert, la selección de primera ronda de Seattle en el Draft de la MLB de 2018, tendrá la oportunidad de llevar a la organización a un precipicio al que nunca ha llegado, ya que los Marineros son el único equipo de la MLB que nunca ha jugado en el Clásico de Otoño .

Teniendo en cuenta lo alto que han llegado los Mariners desde la fecha límite de cambios, en realidad ha sido una temporada difícil para Gilbert, quien estuvo en la lista de lesionados por primera vez en su carrera y luego tuvo dificultades para lanzar más profundamente en los juegos una vez que regresó.

Gilbert abandonó una apertura el 25 de abril contra Miami por una distensión en el flexor del codo derecho y se perdió los dos meses siguientes. A su regreso, promedió 5 1/3 entradas por apertura, tras liderar la MLB con 208 2/3 entradas en 2024, cuando debutó como All-Star y se convirtió en uno de los verdaderos caballos de batalla del béisbol. Como el mejor abridor de los Mariners la temporada pasada, este año se le asignó su primera asignación de su carrera para el Día Inaugural .

Los desafíos de longevidad partido a partido de esta temporada también podrían tener una correlación con el florecimiento de Gilbert como uno de los mejores especialistas en swings fallidos del béisbol en 2025. Después de todo, conseguir tres strikes lleva a conteos más largos, y Gilbert ocupó el segundo lugar en la MLB, detrás de Zack Wheeler de Filadelfia, con un 32.3% de ponches (mínimo de 130 entradas lanzadas).

Ese tipo de perfil de pitcheo es ideal para octubre, donde no hay huecos en ninguna alineación, y especialmente en la de Toronto, que arrasó en esta ronda al mejor de siete después de que la serie se trasladara a Seattle. Los Blue Jays superaron a los Mariners por 15 carreras (21-6) en los Juegos 3 y 4, antes de que Cal Raleigh y Eugenio Suárez protagonizaran dos momentos memorables en la victoria de los Mariners en el Juego 5.