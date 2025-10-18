Joel Embiid juega con los Sixers su primer partido en casi ocho meses

Joel Embiid fue titular para los 76ers de Filadelfia en su último partido de pretemporada el viernes por la noche, su primer partido en casi ocho meses.

Y coqueteó con un triple-doble.

Embiid, quien solo jugó 19 partidos la temporada pasada por lesiones, terminó con 14 puntos, siete rebotes y ocho asistencias en 19 minutos en la victoria de Filadelfia por 126-110 sobre los Minnesota Timberwolves. También robó tres balones, y los 76ers superaron a los Wolves por 12 puntos cuando Embiid estaba en la cancha.

El entrenador de Filadelfia, Nick Nurse, dijo antes del partido que Embiid tendría periodos de acción "bastante cortos" y se mantuvo fiel a ese plan. Embiid no jugó en el último cuarto.

Los 76ers abren la temporada regular en Boston el miércoles por la noche.

Embiid no tardó mucho en ponerse en marcha el viernes: intentó un triple, que falló, en la primera posesión de Filadelfia a los siete segundos de iniciado el encuentro. Jugó unos seis minutos en su primera actuación para abrir el partido, y luego jugó los primeros tres minutos del segundo cuarto en su segunda actuación.

Fue el primer partido de Embiid desde el 22 de febrero. Se perdió los primeros nueve partidos de la temporada 2024-25 de Filadelfia, nunca jugó más de cuatro partidos consecutivos y terminó fuera de los últimos 26 partidos del año mientras los 76ers terminaban con un récord de 24-58.

Embiid ha estado realizando prácticas ligeras desde que los 76ers abrieron el campamento y el centro All-Star, perennemente lesionado, ha dicho en las últimas semanas que había un "plan en marcha" para jugar después de la cirugía de rodilla en abril.

Embiid, dos veces máximo anotador de la NBA, se sometió a una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda en abril tras una temporada plagada de lesiones, que incluyó un esguince en el pie izquierdo y una fractura de seno nasal. Fue descartado para el resto de la temporada a finales de febrero tras promediar 23,8 puntos, 8,2 rebotes y 4,5 asistencias.

"He tenido muchísimas lesiones", dijo Embiid el mes pasado. "Lo único que siempre me he dicho es que no puedes rendirte".