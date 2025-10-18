Los Dodgers son de nuevo dominante en octubre

Durante la arrasadora victoria de los Dodgers de Los Ángeles en octubre sobre el título de la Liga Nacional, los actuales campeones de la Serie Mundial han sido en realidad la oscura eminencia que muchos aficionados al béisbol han temido durante mucho tiempo que se convertirían.

Los Dodgers tienen un récord de 9-1 en la postemporada, y han lucido como un equipo imponente durante la misma, con un pitcheo abridor casi impecable y una alineación profunda y resistente que produce hits clave y momentos destacados electrizantes. Barrieron a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 el viernes por la noche, con una actuación icónica de tres jonrones y 10 ponches de Shohei Ohtani, su superestrella de $700 millones.

Los Dodgers vencieron a los Yankees para ganarlo todo el año pasado, y regresan a la Serie Mundial el viernes con la oportunidad de convertirse en los primeros campeones de la MLB en repetir su título en un cuarto de siglo. Están en el Clásico de Otoño por quinta vez en nueve temporadas, durante una racha de 13 apariciones consecutivas en postemporada.

Pero los detractores llevan años afirmando que es perjudicial para el béisbol que un equipo logre alcanzar este éxito. El gasto desmedido de los Dodgers de sus cuantiosos recursos podría fracturar irremediablemente el equilibrio competitivo de las Grandes Ligas, e incluso podría perjudicarlos al alimentar el deseo de algunos dueños de establecer un límite salarial en las próximas negociaciones laborales.

4 millones de fanáticos este año

Los jugadores y entrenadores vestidos de azul Dodger —y los más de 4 millones de fanáticos que han llenado el Dodger Stadium durante toda la temporada— no tenían absolutamente ningún interés en preocuparse por lo que su éxito significa para otras personas mientras celebraban otra noche inolvidable.

El mánager Dave Roberts lo dijo mejor cuando tomó el micrófono en el escenario del campo después de que su equipo aplastara a los Brewers con 97 victorias.

"Te lo digo, antes de que empezara esta temporada, decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol", gritó Roberts. "¡Consigamos cuatro victorias más y arruinemos el béisbol de verdad!"

La multitud de Chavez Ravine rugió en señal de aprecio por un equipo que repetidamente ha aprovechado al máximo sus ventajas, en particular durante los últimos dos años.

Los Dodgers gastarán aproximadamente $509.5 millones en jugadores esta temporada, con una nómina de $341.5 millones más $168 millones en impuestos de lujo proyectados. Esto eclipsa los gastos de sus posibles rivales en la Serie Mundial, Seattle (una nómina de $167.2 millones) y Toronto (una nómina de $252.7 millones y una proyección de $13.4 millones en impuestos).

gastos cuantiosos

Pero ¿por qué los Dodgers disfrutan de este éxito en lugar de los Mets , los Yankees , los Filis y otros equipos que pueden gastar aproximadamente al nivel de los Dodgers?

En este punto, es evidente que Los Ángeles cuenta con una sólida organización integral, empezando por el desarrollo de jugadores y la búsqueda de talento. El jefe de béisbol, Andrew Friedman, toma las decisiones más acertadas del deporte entre los premios a la agencia libre y los veteranos que se buscan traspasar, y cuando se equivoca, sus errores no son tan graves gracias a la profundidad general de su plantilla.

“Es un grupo con mucho talento, pero también muy concentrado y con mucha ambición”, dijo Roberts, el primer entrenador en varias décadas en ganar cinco campeonatos en sus primeras 10 temporadas con un club. “Así que creo que cuando se consiguen esos componentes, es difícil de vencer. Y nos preocupamos por los detalles. Tenemos ambición. Realmente no nos importa lo que haya pasado antes”.

estrellas foraneas

Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández, Tommy Edman, Max Muncy, Blake Snell y Tyler Glasnow comenzaron sus carreras en las Grandes Ligas en otros lugares, pero los Dodgers los identificaron y les dieron lo que sus clubes anteriores no les dieron o no pudieron darles.

Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki eligieron a los Dodgers de Japón durante los últimos dos inviernos precisamente por la cultura y la oportunidad creada por los éxitos anteriores del club.

Snell se enfrentó a los Dodgers con Tampa Bay en la Serie Mundial de 2020 y emergió de la derrota con admiración por el club. Aprovechó la oportunidad de unirse a Los Ángeles como agente libre el invierno pasado.

"Por eso vine aquí", dijo Snell, quien ha lanzado 21 entradas de dos carreras con 28 ponches en tres majestuosas aperturas en playoffs. "Ahora estamos en la Serie Mundial, así que estoy deseando demostrar lo que puedo hacer allí".

Ni siquiera un bullpen con muchas filtraciones —lleno de incorporaciones costosas como Blake Treinen y Tanner Scott, quienes simplemente no han rendido— ha impedido que los Dodgers arrasen en la postemporada, superando a sus oponentes por un total combinado de 46-28.

Y no encaja con la narrativa negativa recordar que Los Ángeles recién alcanzó su forma dominante bastante tarde en una tumultuosa temporada regular.

Los Dodgers ganaron 93 juegos y el título de la División Oeste de la Liga Nacional, pero terminaron con solo el noveno mejor porcentaje de victorias durante sus 13 temporadas consecutivas de playoffs, empatados con la segunda racha más larga de apariciones en postemporada en la historia de la MLB.

Los Ángeles no se llevó su división, pues seguían detrás de San Diego hasta el 23 de agosto y vencieron a los Padres por solo tres juegos. Gracias a una prolongada racha de mediocre juego a mitad de temporada, los Dodgers terminaron terceros en la Liga Nacional y tuvieron que jugar una serie de comodines por primera vez desde 2021.

Pero eso podría haber sido algo bueno: los Dodgers lucharon contra el óxido en las recientes series divisionales de octubre después de estar fuera durante una semana, pero han estado encerrados desde su primer partido de postemporada el 30 de septiembre , apenas 48 horas después de que terminara la temporada regular.

Después de que Los Ángeles aplastara a Cincinnati con 18 carreras en dos juegos de comodines, los Dodgers controlaron al campeón de la División Este de la Liga Nacional, Filadelfia, con impresionante facilidad en cuatro juegos, ganando dos veces como visitantes y recuperándose de una dura derrota en el Juego 3 para sobrevivir a un loco final de 11 entradas .

Los Dodgers arrollaron a los Cerveceros, quienes tuvieron el mejor récord de la Liga Nacional en la temporada regular y clasificaron a la postemporada por séptima vez en ocho temporadas, con la afición ansiando la primera aparición de su franquicia en la Serie Mundial. La experiencia de los Dodgers en los playoffs y su talento excepcional fueron demasiado, incluso antes de que Ohtani ofreciera un Juego 4 excepcional.

Sin embargo, los Dodgers, repletos de estrellas, no están hastiados. Saltaron y vitorearon con entusiasmo en el dugout junto con sus aficionados cuando cada uno de los tres jonrones de Ohtani se elevó por encima de la valla del jardín, sintiendo la misma incredulidad que los espectadores.

Puede que los Dodgers sean un gigante que revolucione la industria, pero esa industria sigue siendo un juego de niños.

"Eso fue especial", dijo Freeman, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del año pasado. "Llevábamos un tiempo jugando un béisbol realmente bueno, y hoy ocurrió lo inevitable".