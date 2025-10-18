Los Cerveceros ven culminar una temporada emocionante con una barrida en la SC

Resultó que la Serie de Campeonato de la Liga Nacional fue de hecho un enfrentamiento desigual, tal como lo sugirió el mánager de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy.

Pero no sólo en nómina y poder estelar.

En el campo de béisbol también. Donde realmente importa.

Después de compilar el mejor récord de las mayores durante la temporada regular, los combativos Cerveceros parecían capaces de vencer a cualquiera, hasta que se encontraron con Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en octubre.

Milwaukee solo logró cuatro carreras y 14 hits en una barrida de los Dodgers en cuatro juegos que dejó a los Cerveceros a pasos de la Serie Mundial una vez más. El único banderín del equipo llegó en 1982, cuando Milwaukee estaba en la Liga Americana.

“Las actuaciones de pitcheo de los Dodgers básicamente pusieron el martillo en el suelo”, dijo Murphy.

Antes de la serie, Murphy hizo lo mejor que pudo para pintar una imagen de David contra Goliat,

Alta diferencia en las nóminas

llamando a los Dodgers "una potencia" y bromeando diciendo que estaba "seguro de que la mayoría de los jugadores de los Dodgers no pueden nombrar a ocho muchachos" en una lista desfavorecida de Milwaukee a los que se había referido como "Average Joes".

Los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, se preparan para gastar este año una cifra récord de $509.5 millones en nómina y el impuesto de lujo proyectado. Los Cerveceros juegan en el mercado más pequeño de las Grandes Ligas, y su nómina total de $124.8 millones ni siquiera se acerca a la factura proyectada de impuestos de lujo de Los Ángeles, de casi $168 millones.

Aún así, los Cerveceros, campeones de la División Central de la Liga Nacional, tuvieron un récord de 97-65 esta temporada y ganaron los seis enfrentamientos con los Dodgers, campeones de la División Oeste de la Liga Nacional (93-69), aunque esos juegos fueron en julio antes de que un golpeado equipo de Los Ángeles se recuperara.

Cuando se enfrentaron en los playoffs, la historia fue diferente. Milwaukee anotó solo una carrera en cada uno de los cuatro juegos, y Ohtani asestó el golpe final con una exhibición épica el viernes por la noche.

La superestrella de dos vías disparó tres jonrones en el plato y ponchó a 10 en más de seis entradas en blanco con dos hits en el montículo mientras Los Ángeles avanzaba a la Serie Mundial con una victoria de 5-1 en el Juego 4.

"Me imagino que ese es probablemente uno de los mejores partidos que se han jugado en el béisbol", dijo el toletero de los Cerveceros, Christian Yelich. "Una actuación impresionante esta noche. Es el mejor jugador del béisbol por algo y definitivamente lo demostró esta noche".

Durante una temporada regular para saborear, Milwaukee tuvo un pitcheo tacaño, jugó una defensa hermética, movió corredores y consiguió hits oportunos.

Pero contra los Dodgers, los Cerveceros fueron superados.

Una agotadora Serie Divisional de cinco juegos contra sus rivales, los Cachorros de Chicago, y una ajustada derrota 2-1 en el Juego 1 de la NLCS parecieron minar la energía de Milwaukee.

"Creo que obviamente tuvimos a algunos jugadores que no se sentían bien al bate, y a un par de ellos los tuvimos al mismo tiempo", dijo Yelich, quien se fue de 14-1 en la serie con siete ponches. "Es lamentable que esas rachas difíciles ocurran al mismo tiempo".

Después de que el zurdo Aaron Ashby fuera utilizado como abridor dos veces en tres juegos, los Cerveceros optaron por el veterano zurdo José Quintana para iniciar el Juego 4. Pero su estilo de ubicación y sus bolas rompientes de baja velocidad no funcionaron el viernes, ya que Ohtani se robó el espectáculo.

“Es muy difícil hacer una cosa, y él hizo dos cosas a la vez”, dijo Quintana, maravillado por la hazaña de Ohtani. “Te detienes un segundo y miras a este tipo, es increíble. Seguimos con el plan y fue una gran noche para él. ... No era como queríamos que terminara, pero al mismo tiempo, fue una temporada increíble para nosotros”.

En lugar de un tono sombrío y sombrío en el vestuario, los Cerveceros se abrazaron y se dieron palmaditas en la espalda. En lugar de esperar unas semanas tras la repentina decepción para apreciar más de seis meses de éxito, moderaron el dolor de la eliminación con gratitud.

“Sí, creo que lo pueden percibir”, dijo el jardinero Blake Perkins. “Todos creemos en los demás y nos queremos. Este año predicamos mucho el poder de la amistad y creo que esto es todo. Es genial formar parte de esto. Puede que no volvamos a jugar todos juntos, así que simplemente estamos haciendo todo lo posible por disfrutar de lo que tenemos”.