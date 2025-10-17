Aderlin y Lagares conducen a las Aguilas a un triunfo sobre los Toros

Las Águilas Cibaeñas se impusieron con marcador de 11-4 sobre los Toros del Este en un único partido disputado la noche de este jueves, correspondiente a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, torneo Juan Marichal 2025-2026.

La ofensiva de 12 hits por parte de los aguiluchos fue comandada por Aderlin Rodríguez, quien conectó cuadrangular de tres carreras, impulsó una más con un sencillo y añadió un doble. Se fue de 4-3 con un total de cuatro carreras remolcadas. A la producción amarilla también se unió el capitán del equipo, Juan Lagares, quien bateó de 4-3 con dos impulsadas.

El encuentro, celebrado en el Estadio Francisco Micheli, inició con 32 minutos de retraso debido a labores de acondicionamiento del terreno. Las lluvias también obligaron a posponer los otros dos juegos programados por LIDOM.

Tras el resultado, las Águilas presentan marca invicta de 2-0, ocupando la primera posición del incipiente torneo nacional, mientras que los Toros quedan con 0-2.

La victoria fue para Jordany Mézquita (1-0), gracias a una labor de dos entradas y dos tercios en blanco, en las que retiró a ocho bateadores consecutivos, incluyendo tres por la vía del ponche. La derrota recayó sobre el abridor taurino Franklin Kilomé (0-1), quien toleró cuatro carreras en una entrada.

Por las Águilas abrió el juego Randy Wynne, quien no pudo completar un episodio, permitiendo dos carreras, dos hits y dos boletos en un tercio de entrada. Luego de Mézquita, Pedro Payano y Óscar Rayo lanzaron una entrada y permitieron una vuelta cada uno; Raúl Brito, Eric Cerantola, Jeuris Familia y Carlos Espinal tiraron sendos ceros.

Por los Toros desfilaron siete lanzadores. Emailin Montilla (1.1 IP, 2 CL) y Antonio Jiménez (0.1 IP, 3 CL) fueron los más castigados. Lograron mantener el cero Joely Rodríguez (1.1 IP), Tanner Kiest (1.0 IP) y Jesús Liranzo (1.0 IP), mientras que Jorge Bautista (2.0 IP) y Joe Corbett (1.0 IP) cedieron una carrera cada uno.

CÓMO ANOTARON

Las Águilas atacaron con cuatro carreras a Kilomé después de dos outs en la primera entrada. Carter Jensen negoció boleto y, luego de que Leody Taveras falló con línea al bosque derecho, avanzó a la antesala por sencillo de Aderlin Rodríguez por el campocorto. Le siguió Emmanuel Rodríguez con sencillo empujador al jardín derecho y Aderlin llegó a la tercera base. Emmanuel se fue al robo y un tiro errático del receptor Mike Gasper permitió a Aderlin anotar la segunda vuelta. A seguidas, Juan Lagares pegó doble remolcador al prado izquierdo y anotó él mismo tras sencillo impulsador de Raynel Delgado por el centro del cuadro. Águilas 4, Toros por batear.

En la parte baja, sin outs, los Toros reaccionaron ante el abridor amarillo Randy Wynne, anotando dos veces mediante boleto a Francisco Urbáez y jonrón de Bryan Torres por el bosque derecho. Wynne no pudo finalizar el primer episodio tras recibir un sencillo y otorgar un boleto, dejando dos en bases con un out para Jordany Mézquita, quien relevó efectivamente para sofocar la amenaza. 4-2 Águilas.

En el tercer acto, enfrentando a Emailin Montilla, los amarillos pisaron el plato dos veces con toque de hit de Leody Taveras, quien realizó un gran recorrido para anotar desde primera base con doblete empujador de Aderlin Rodríguez hacia el bosque izquierdo. Aderlin avanzó a la antesala tras rodado de Emmanuel Rodríguez por la inicial y anotó con sencillo de Juan Lagares a terreno corto del jardín izquierdo. 6-2 Águilas.

Contra Pedro Payano en el montículo, los Toros marcaron una en el cuarto acto tras jonrón solitario de Mickey Gasper por el bosque derecho. 6-3 Águilas.

En el quinto inning, los locales fabricaron una raya contra el nicaragüense Óscar Rayo, a quien le llenaron las bases sin outs con dos sencillos y un pelotazo. En ese escenario, Gilberto Celestino rodó por tercera base para una doble matanza 5-4-3, anotando Felnin Celestén la cuarta carrera de los taurinos. 6-4 Águilas.

Los visitantes amarillos volvieron a marcar en el sexto episodio, esta vez con cuatro carreras después de dos outs. Adael Amador dio sencillo; entró a lanzar Antonio Jiménez; Amador se estafó la intermedia y anotó por sencillo al centro de Carter Jensen. Un boleto a Leody Taveras fue antesala de un jonrón de Aderlin Rodríguez por encima de la verja del jardín izquierdo. 10-4 Águilas.

En el octavo, los amarillos anotaron una más cuando Adael Amador dio sencillo, avanzó a tercera por lanzamiento desviado y anotó por elevado de sacrificio de Carter Jensen. Final: 11-4 Águilas.

Suspenden dos partidos

En San Francisco de Macorís, el duelo entre los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao fue suspendido por lluvia. En Santo Domingo, las condiciones meteorológica también obligaron a posponer el encuentro entre los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales.