Inician el Santo Domingo Internacional Open de Bádminton

La Federación Dominicana de Bádminton inició este miércoles el Santo Domingo Open Internacional, certamen que se llevará hasta el 19 de este mes en las canchas del New Horizons Academy, de esta capital, y en el que participan 16 naciones de América, Europa y Asia.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la FEDOBAD, Nelson Javier Ozuna, quien estuvo acompañado por el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, y el CEO de ese centro de estudio, Fauntly Garrido.

Previo al saque inaugural realizado por Javier Ozuna, Cruz y Garrido, el comité ejecutivo de la FEDOBAD hizo entrega de una placa de reconocimiento al ministro deportivo, quien agradeció el gesto y resaltó el gran trabajo realizado por Javier Ozuna al frente de la disciplina de la raqueta y el volante.

“Para mi es una gran sorpresa este reconocimiento. De verdad que no lo esperaba, pero lo acepto con mucha humildad y un gran compromiso de seguir trabajando en favor del deporte dominicano, especialmente el bádminton que ha avanzado mucho en el país”, resaltó Cruz.

De su lado, Nelson Javier Ozuna reiteró que existe un gran entusiasmo por parte de los atletas dominicanos y extranjeros que participan desde ayer en el certamen.

Javier Ozuna expresó su optimismo de que el evento se efectuará con el éxito previsto, agregando que el día inaugural la FEDOBAD le hará un reconocimiento a una personalidad destacada del deporte dominicano.

Sobre ese particular, Fauntly Garrido, director de deportes del colegio, indicó que este tipo de evento aporta un crecimiento al desarrollo de la disciplina del bádminton en la República Dominicana.

Al acto inaugural se dieron cita comunicadores y periodistas de los medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales en el centro educativo bilingue, cuyo escenario será sede del torneo internacional.

Indicó que en el Santo Domingo Open Bádminton participan atletas de Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Argentina, Brasil, Cuba, Canadá, India, Puerto Rico, Estados Unidos, y los anfitriones de la República Dominicana. El “abierto” se compite en las modalidades de sencillo (masculino y femenino), dobles (masculino y femenino) y mixtos.