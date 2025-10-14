Yoshinobu Yamamoto lanza partido completo y los Dodgers colocan 2-0 su serie ante Cerveceros

Yoshinobu Yamamoto lanzó pelota de tres hits para el primer juego completo de postemporada en ocho años y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el martes 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja dominante en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Teoscar Hernández y Max Muncy conectaron sendos jonrones solitarios para que los Dodgers se fueran de Milwaukee con una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete, que se traslada a Los Ángeles para el tercer juego el jueves. El batazo de 412 pies de Muncy al jardín central fue su decimocuarto jonrón en postemporada, rompiendo el récord de los Dodgers que compartía con Corey Seager y Justin Turner.

Yamamoto permitió un jonrón a Jackson Chourio en el primero de sus 111 lanzamientos, pero silenció a los Cerveceros el resto del encuentro. El juego completo del diestro fue el primero en las mayores y el primero en la postemporada desde que Justin Verlander lo hizo con Houston contra los Yankees de Nueva York en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2017.

El último lanzador de los Dodgers en lanzar un juego completo en la postemporada fue José Lima contra los Cardenales de San Luis en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2004.

Esta es la primera vez desde 1970 que ambos equipos visitantes de la LCS comienzan 2-0. Los Marineros de Seattle tienen una ventaja de 2-0 en la ALCS de cara al tercer partido, que se jugará el miércoles en Seattle.

einticuatro de los 27 equipos anteriores que ganaron los dos primeros partidos como visitantes en una serie al mejor de siete con formato 2-3-2 han terminado ganando. Los tres equipos que remontaron tras perder los Juegos 1 y 2 en casa lo hicieron en la Serie Mundial: los Kansas City Royals de 1985 contra los St. Louis Cardinals, los New York Mets de 1986 contra los Boston Red Sox y los New York Yankees de 1996 contra los Atlanta Braves.

Los Cerveceros se esforzaron al máximo el martes para evitar esa desventaja de 2-0. El ex toletero de Milwaukee, Eric Thames, entró al campo para animar a los aficionados justo antes del partido y se abrió la camiseta para mostrar su pecho desnudo.

Luego, Chourio , de 21 años, deleitó al público al enviar el primer lanzamiento de Yamamoto por encima del muro del jardín derecho central para su cuarto jonrón de postemporada, empatando a Orlando Arcia y Prince Fielder en el récord de los Cerveceros.

Ese parecía un comienzo desalentador para Yamamoto, quien solo duró dos tercios de entrada en una derrota por 8-1 la vez anterior que lanzó en Milwaukee. Pero se recuperó y silenció a los Cerveceros el resto del partido.

Los Cerveceros tienen cinco hits en la serie. El zurdo de Los Ángeles, Blake Snell, los limitó a un hit y ninguna base por bolas en ocho entradas en la victoria de los Dodgers por 2-1 en el primer juego.

Los Ángeles se convirtió en el primer equipo en tener aperturas consecutivas de postemporada de al menos ocho entradas en la misma serie desde que Madison Bumgarner y Tim Lincecum de San Francisco lo hicieron en los Juegos 4 y 5 de la Serie Mundial de 2010 contra Texas.

Después del jonrón de Chourio, Los Ángeles no perdió tiempo en remontar ante el as de los Cerveceros, Freddy Peralta.

Hernández, cuyo error al correr las bases contribuyó a la inusual doble matanza de 8-6-2 de los Cerveceros en el Juego 1, envió una curva de 3-2 por encima de la barda del jardín izquierdo para su cuarto jonrón de la postemporada. Dos outs después, Kiké Hernández conectó un sencillo y anotó con el doble de Andy Pages.