Fenapepro rechaza impedimento de lanzar a Clase y a Ortiz

La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO) rechazó este martes la decisión arbitraria de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) de impedir a las Estrellas Orientales la inscripción de los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz en su lista de jugadores disponibles para la temporada 2025-26.

Después de una reunión de sus principales directivos y consultar con la oficina del comisionado de Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros de las Ligas Mayores, FENAPEPRO emitió el siguiente comunicado.

“La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO) reafirma su compromiso absoluto con los principios de transparencia, integridad y juego limpio que rigen el béisbol profesional. Entendemos que el prestigio de nuestra liga y la confianza de los fanáticos se construyen sobre la base del respeto a las normas y la conducta ética de todos los que forman parte del juego.

Al mismo tiempo, FENAPEPRO reitera su compromiso firme con la defensa de los derechos y la dignidad de sus miembros, acompañándolos en todo proceso que pueda afectar su carrera o reputación, y procurando siempre que se garanticen el debido proceso y la presunción de inocencia.

FENAPEPRO aboga por que toda medida o decisión que involucre a jugadores sea adoptada con equilibrio, transparencia y conforme a los procedimientos previamente acordados entre las partes, en beneficio del deporte y de nuestros peloteros.

Por eso ha solicitado una reunión con carácter de urgencia a la Liga Dominicana de Béisbol para conocer el caso que de manera arbitraria se ha ventilado en los medios, sin habérsele consultado a la Institución”.

Los lanzadores Clase y Ortiz fueron vetados por la MLB de continuar lanzando con su equipo, los Guardianes de Cleveland debido a la sospecha existente de que ambos incursionaron en apuestas a partidos durante la concluida serie regular de Grandes Ligas.

Esta medida fue tomada por MLB a finales de julio y nunca más fueron permitidos de seguir lanzando, incluso llegando su equipo, los Guardianes hasta la serie del Wild Card.

Clase figura entre los mejores cerradores de las Grandes Ligas los últimos años y al momento de ser vetado de la serie regular contaba con 24 rescates y efectividad de 3.23. Ortiz, de su lado, tenía foja de 4-9 en 16 aperturas.