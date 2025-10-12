Tenista que dijo que un beso causó su prueba positiva de metanfetamina recibe suspensión de 4 años

Un tenista profesional que dijo que un beso provocó un resultado positivo en una prueba de drogas por metanfetamina fue suspendido por cuatro años por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

Goncalo Oliveira, representante de Venezuela, fue suspendido provisionalmente en enero tras dar positivo en noviembre de 2024 mientras competía en el torneo ATP Challenger de Manzanillo, México. Tanto su muestra A como la B contenían la sustancia prohibida.

El jugador nacido en Portugal negó haber consumido la droga y presentó su argumento en una audiencia ante un tribunal independiente, que decidió que Oliveira no podía demostrar que la presencia de la droga no fuera intencional.

Oliveria recibe crédito por el tiempo cumplido de su suspensión provisional, lo que significa que será elegible para competir profesionalmente nuevamente el 16 de enero de 2029.

Oliveria alcanzó el puesto 77 en el ranking mundial de dobles, el más alto de su carrera, en agosto de 2020.

Esta no es la primera vez que un atleta dice que un resultado positivo en una prueba de drogas ocurrió debido a un beso.

La esgrimista olímpica francesa Ysaora Thibus fue absuelta en julio por el Tribunal de Arbitraje de una acusación de dopaje después de que los jueces admitieran que se contaminó con la sustancia anabólica Ostarina en 2024 al besar a su pareja estadounidense durante nueve días. Posteriormente, un tribunal de la Federación Internacional de Esgrima la absolvió semanas antes de los Juegos Olímpicos de París, lo que le permitió competir allí.

En 2009, Richard Gasquet escapó a una larga suspensión por dopaje cuando el tribunal de la Federación Internacional de Tenis dictaminó que había consumido cocaína sin darse cuenta al besar a una mujer en un club nocturno.