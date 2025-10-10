Muere a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador canadiense

Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador Arturo Gatti, falleció a los 17 años, anunció la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gatti Jr. fue encontrado muerto en un apartamento de la Ciudad de México donde vivía con su madre, Amanda Rodrigues. Las autoridades no han revelado la causa de su muerte.

El boxeador profesional Arturo Gatti junto a su hijo Arturo Gatti Jr.Fuente externa

"La AMB y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su trayectoria apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo; ahora se reúne con su legendario padre entre las estrellas", declaró la AMB el miércoles. "Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

Gatti Jr. se mudó a la Ciudad de México para entrenar en academias locales mientras se preparaba para debutar en el boxeo profesional. Gatti Jr. tenía 10 meses cuando su padre, campeón mundial en dos categorías de peso, falleció a los 37 años en Brasil en julio de 2009. El cuerpo de Gatti Sr. fue encontrado en un apartamento que había alquilado con Rodrigues. La policía inicialmente consideró a Rodrigues como sospechosa, pero la liberó y concluyó que Gatti Sr. se suicidó.