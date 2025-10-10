Farmen y Suero sobresalen en la victoria de Mauricio Báez sobre El Millón en el TBS

El refuerzo norteamericano Tony Farmer encestó 21 puntos y el nativo Gerardo Suero aportó 16 en el triunfo este viernes del club Mauricio Báez sobre El Millón, 90-70, que provocó varias situaciones.

Los mauricianos lograron su cuarta victoria con tres reveses -detuvieron mala racha de dos caídas- para mantenerse en la disputa del primer lugar del grupo A, con la que provocaron la clasificación del club San Lázaro (5-1), en el grupo B, ya que los millonarios (1-6), que están en esa división, no podrán acceder a cinco ganados que tienen los lazareños, restándole tres choques por disputar en la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Cada grupo otorga tres plazas a la Fase de Eliminación.

El encuentro se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la continuación de las rondas de partidos intergrupos.

A Farmer y Gerardito, quien agregó cinco rebotes y seis asistencias, les respaldaron Juan Miguel Suero con 11 puntos, y con 10 anotados quedaron Richard Bautista (cinco atrapadas y seis asistencias), Bryan Martinez (siete rebotes) y el refuerzo estadounidense Emmitt Williams (seis capturas).

Por El Yireh, Jesse Zarzuela marcó 19 puntos y el refuerzo norteamericano Michael Watkins 16 y nueve rebotes.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del domingo

El TBS Distrito 2025 vuelve a la competencia en su cuarto domingo con un doble cartel en la octava y última fecha de la fase intergrupos, y 14va en general de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 4:00 de la tarde, será el partido entre los clubes Bameso ante Los Prados, y a las 6:00, se verán las caras Rafael Barias vs. Huellas del Siglo.