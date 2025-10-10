La embarcación Deal Maker se convierte en la primera en liberar un marlin azul en torneo Cap Cana

La embarcación Deal Maker, en la vara del pescador Gerald Popejoy, se convirtió en la primera de la categoría Sonar en liberar un Marlin Azul la mañana de este viernes, en la jornada inicial del Cap Cana Classic International Billfish Tournament 2025, que tendrá dos días de actividades en la Ciudad Destino.

En apenas ocho minutos, a partir de la tirada, Popejoy reportó haber liberado el ejemplar. Quince minutos más tarde (8:16 a.m.) lo hizo Luis Durán, en la lancha Delta Down, también categoría Sonar. Cada liberación registra 300 puntos para el pescador y la embarcación.

Otras agujas liberadas durante las primeras horas de la mañana se registran en las lanchas Last Look (Corey Choquette), quien junto a Bobby Killey, lograron una dupleta de la especie Vela. También reportaron liberación de azules Pablo Barnes (Penny Maker-Non Sonar), Xavier Acevedo (Pícara), Miguel Barletta (Ámbar) (600), Sharen Ithier (Lasik) y Anthony Boggini en la lancha Mobster.

Así mismo, JJ Pérez, en Delta Down, Yadira Olivo (Y360), Aubrey Renwick (Liability), Colby Jacobsen (Marlin Darlin), Tonya Cheetham (Reel Synergy), Angie Davis (Reel Synergy), Michael Barry (Wicked Wahine) y Mathew Rodríguez, en la lancha Priceless.

En la justa compiten unas 30 embarcaciones provenientes principalmente de la vecina isla de Puerto Rico, Estados Unidos, México, Italia y el anfitrión República Dominicana, entre otros.

Ceremonia

Con las palabras centrales a cargo del director de la Marina Cap Cana, Silvano Suazo, dio inicio la noche del jueves un cóctel de bienvenida celebrado en la Capitanía de la marina.

“Es un placer dar la bienvenida a nuestro pequeño pedazo de cielo para otro inolvidable Clásico de Cap Cana. Este fin de semana promete aguas cristalinas repletas de magníficos marlines azules y otros peces de pico”.

Agregó que “se ha planeado una variedad de eventos para todos, mientras los pescadores disfrutarán de la emoción de la pesca, la familia y el personal de tierra disfrutarán de un retiro de bienestar y variadas comidas”.

Además, tomó la palabra quien ha sido director del torneo por varios años, señor Salvador Egea, quien hizo referencia a las reglas del torneo.

Durante el cóctel fueron premiados los dos primeros lugares del torneo de golf Best-Captain Tee Off, recayendo la posición cimera en Salvador Egea, Rafael Brenes, Jorge

Haché, Juan Luis Martínez y Diógenes Cucurullo. En segundo puesto fueron premiados Oscar Benito, Xavier Acevedo, Rhansés Carazo y Nicole Gómez.