Curiosidades de Serie Mundial

En la historia de Series Mundiales se han realizado variadas hazañas, las cuales son dignas de recordar, por el agrado sabor que dejan sus aromas a los amantes del béisbol.

Estos clásicos de octubre se iniciaron por primera vez, con un encuentro el jueves 1 de octubre de 1903 entre los Piratas de Pittsburgh campeones de la Liga Nacional y los Medias Rojas de Boston monarcas de la Americana, estos últimos como dueño de casa.

El primer bateador en el pentágono en estos eventos fue Ginger Beaumont, jardinero de los Piratas, quien falló con elevado al bosque central frente a Cy Young. El primer hit de estos clásicos fue un triple disparado por Tommy Leach, antesalista de Pittsburgh luego de dos outs en ese primer acto y quien anotó luego con sencillo de Honus Wagner, para la primera anotada y empujada de estos eventos. En el séptimo, Jimmy Sebring descargó el primer vuelacercas de Series Mundiales y los Piratas ganaron este primer choque con marcador de 7 – 3. Ganó Deacon Phillippe y Cy Young cargó con la derrota, ambos tiraron juego completo.

Yogi jugador con más coronas

Los Yankees es el conjunto con más cetros con 27 y en ese sentido Yogi Berra, el legendario cátcher de ese conjunto fue vital para que el equipo lograra ese récord.

Durante su carrera, el miembro de Cooperstown logró llegar en 14 ocasiones a la Serie Mundial con los Mulos, ganando 10 de estas, la cual es el récord histórico de mayor cantidad de coronas para un pelotero de MLB.

Dos H4 en sus 2

primeros turnos

En Serie Mundial, dos peloteros han conectado dos jonrones en sus dos primeros turnos en los 123 clásicos efectuados en Grandes Ligas, ellos son Gene Tenace, de los Atléticos de Oakland en el primer choque de la serie celebrada el sábado 14 de octubre de 1972 en el estadio Riverfront, hogar de los Rojos de Cincinnati en un triunfo 3–2 de Oakland. Ambos fueron contra Gary Nolan en el segundo y cuarto acto y Andrew Jones, de Atlanta, el domingo 20 de octubre de 1996 en el Yankee Stadium en una victoria de Atlanta 12 – 1 en el segundo episodio la sacó frente Andy Pettitte y en el tercer acto contra Brian Boehringer con dos a bordo.