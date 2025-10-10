Cubs Vs Cerveceros en juego de vida o muerte este sábado

“Muchos de esos chicos son novatos, muchos de esos chicos no tienen mucha experiencia, pero así es como hemos ganado todos estos juegos y nos hemos unido”, dijo Murphy. “Ahora estamos jugando en un entorno mucho más grande, y es una tarea mayor. Pero confío en que tendremos suficiente pitcheo”.

Los Cachorros tratan de convertirse en el undécimo equipo en ganar una serie al mejor de cinco después de perder los dos primeros juegos. El último equipo en hacerlo fueron los Yankees de Nueva York contra Cleveland en la serie divisional de la Liga Americana de 2017.

El equipo ganador del sábado abriría la Serie de Campeonato de la Liga Naciional el lunes. Los Cerveceros recibirían a los Dodgers para el inicio de la serie, mientras que los Cachorros viajarían a Los Ángeles.

Chicago ha llegado a este punto ganando cada uno de sus últimos tres juegos de eliminación, aunque todos ellos fueron en casa. Los Cachorros vencieron a los Padres de San Diego por 3-1 en el decisivo tercer juego de su serie de comodines, y trajeron esta serie de regreso a Milwaukee al ganar 4-3 en el tercer encuentro y 6-0 en el cuarto.

“Siento que está todo igualado”, expresó el segunda base de los Cachorros, Nico Hoerner, después de la victoria en el cuarto juego. “Será un quinto partido. Ambos equipos han tenido grandes momentos en esta serie. Me encanta dónde está nuestro grupo”.