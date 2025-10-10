Albert Pujols se reune con Perry Minasian, gerente general de Anaheim para puesto manager

Albert Pujols se reunió con el gerente general de los Angelinos, Perry Minasian, el jueves por la noche en St. Louis para discutir la vacante de mánager del equipo, dijeron fuentes de la liga a The Athletic .

Se cree que la reunión con el tres veces MVP ha ido muy bien, y ambas partes están manteniendo conversaciones preliminares para un acuerdo, aunque aún no hay acuerdo, según una fuente de la liga. No se espera un anuncio inminente.

Pujols ha sido la opción favorita del dueño de los Angels, Arte Moreno. El club declinó ejercer la opción del contrato del mánager Ron Washington el 30 de septiembre.

En este punto, dicen las fuentes, es esencialmente decisión de Pujols si quiere el trabajo.

El ex jardinero de los Angels Torii Hunter también sigue siendo considerado para el puesto, pero se le considera una opción principal sólo si las conversaciones con Pujols fracasan.

Uno de los elementos más importantes de la negociación será el contrato de servicios personales de Pujols con los Angels. Pujols y los Angels acordaron un contrato post-retiro de 10 años y 10 millones de dólares como parte de su contrato de 10 años y 240 millones de dólares con el equipo en 2012. Pujols pasó 10 temporadas en Anaheim antes de ser liberado en mayo de 2021.

No está claro cómo el acuerdo de servicios personales influiría en su potencial contrato como manager con los Angelinos.

Se espera que los Angels anuncien a Pujols como mánager antes de la Serie Mundial. Cabe destacar que la liga desaconseja que los equipos hagan ciertos anuncios que coincidan con las series de postemporada, por lo que la duración de ambas series de campeonato podría influir.

También se han iniciado conversaciones sobre un posible cuerpo técnico bajo la dirección de Pujols. Se cree que el veterano abridor de los Dodgers, Ramón Martínez, sería la opción preferida de Pujols como entrenador de lanzadores. Martínez es hermano del miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez.

Pujols asistió al campamento de los Angels los últimos tres años como instructor invitado. Ha expresado su interés en asumir el cargo de mánager de Grandes Ligas.

Dirigió a los Leones del Escogido hasta el campeonato de la Liga Invernal Dominicana (LIDOM) el año pasado. También está previsto que dirija a la selección nacional de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol la próxima primavera. Si aceptara un puesto en las Grandes Ligas, es casi seguro que afectaría su capacidad para dirigir en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Sí. ¿Por qué no?", dijo Pujols en marzo cuando le preguntaron si le gustaría dirigir en las Grandes Ligas. "Creo que si algún día se presenta la oportunidad, estaré listo para ello".